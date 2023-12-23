Почему в щедривках ласточка прилетает зимой: Авраменко объяснил "ошибку"

Большинство из нас знакомы с текстами щедривок, в которых часто упоминается прилет ласточки. Но известно ли вам, как так получилось, что в зимней обрядовой песне прилетает птичка, которая в это время на самом деле должна быть в теплых краях?
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему возникла такая "ошибка", и почему на самом деле много поколений назад прилет ласточки в таких песнях был логичным.
"Сегодня разговор о щедривках – народных обрядовых песнях, которые издавна исполняют под Новый год. Обратите внимание – под Новый год, то есть в разгар зимы. Но все знают о птичке, которая в это время прилетает к хозяину. Цитирую: "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати". А разве может ласточка прилететь в Украину на Новый год? Мы все знаем, что эти перелетные птицы сейчас наслаждаются на теплых курортах, ну, где-то в Кении. Что же не так с щедривкой?", – отметил языковед.
Он объяснил, что на самом деле такая ситуация со щедривкой возникла, потому что когда-то Новый год праздновали в начале весны в то время, когда птицы после зимовки возвращаются домой. Если учитывать такой исторический факт, то прилет ласточки в щедривках уже не кажется таким странным.
"Затем празднование Нового года перенесли на 1 января, а ласточка и песни осталась. Недаром же говорят – из песни слов не выкинешь. Тем более из песни "Щедрик", которая прославила нашу страну на весь мир", – сказал Авраменко.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему в щедривках ласточка прилетает зимой:
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее Авраменко рассказал, что такое "пундики-мундики" и "фигли-мигли". Языковед объяснил значение таких необычных забавных слов и рассказал, когда они используются.
Также ранее Авраменко пояснил, как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре". Не стоит переводить эту фразу дословно, ведь в украинском языке есть благозвучный и интересный аналог.
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