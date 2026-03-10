ВСУ освободили почти всю область: Генштаб раскрыл детали операции

Украинским защитникам удалось освободить более 400 квадратных километров.

https://glavred.info/front/vsu-osvobodili-pochti-vsyu-oblast-general-raskryl-detali-kontrnastupleniya-10747658.html Ссылка скопирована

ВСУ почти полностью освободили Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

ВСУ освободили почти всю Днепропетровскую область

В ходе операции освободили 400 квадратных километров

Украинские защитники освободили почти всю Днепропетровскую область. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.

На Александровском направлении наступление проводят силы десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке механизированных бригад.

видео дня

"Это спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения, согласования, согласования и т.д.", - рассказывает он.

В целом в ходе этой операции удалось освободить более 400 квадратных километров. Также была зачищена тыловая зона от оккупантов.

"Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два - зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале мы имеем положительную динамику - освобождено больше территории, чем потеряно", - сказал генерал-майор.

Он добавил, что россияне хотели продолжать наступление на Днепропетровскую область. Они пытались создать буферную зону на Днепропетровщине.

Где самая тяжелая ситуация на фронте

На фронте достаточно сложная ситуация, но контролируемая, утверждает генерал-майор. Самая тяжелая ситуация на Покровском и Александровском направлениях. Именно там сосредоточены основные усилия врага.

"Делаем все, что можем, и даже немного больше для того, чтобы сдерживать и уничтожать противника ... Постепенно выравниваем обстановку за счет наших активных действий. Сейчас несколько атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизились за счет перенацеливания его войск на Александровское направление", - говорит Комаренко.

Цели контрнаступления ВСУ

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, сдерживая попытки российских войск продвинуться в направлении Днепропетровской области.

По его словам, ситуация на Александровском направлении, которое находится фактически на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, остается сложной, однако украинские военные уничтожают противника и не позволяют ему двигаться в сторону Днепропетровщины и населенного пункта Покровское.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Кроме того, на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Напомним, что Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте. Уже удалось восстановить контроль над некоторыми территориями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред