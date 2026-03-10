Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

Мензурное фехтование было ритуалом студенческой элиты. Узнайте, как поединки на шлегерах формировали карьеру офицеров и почему шрамы считались признаком мужества.

https://glavred.info/culture/pochemu-oficery-vermahta-imeli-shramy-tradiciya-kotoraya-ostavlyala-sled-na-lice-10741901.html Ссылка скопирована

Откуда у немецких офицеров шрамы на лице? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что такое мензурное фехтование

Откуда на лицах офицеров Вермахта шрамы

Характерные шрамы на лицах немецких офицеров и интеллектуалов начала XX века были результатом традиции мензурного фехтования. Такие метки появлялись во время обучения в университетах и считались своеобразным подтверждением мужества и принадлежности к привилегированному сословию. Шрам на лице был признаком того, что человек прошел через испытания боем и способен сохранять самоконтроль в опасных ситуациях. Главред расскажет подробности.

Что такое мензурное фехтование

Как объясняют на канале "Историк", мензурное фехтование не было спортом или способом разрешения конфликтов. Скорее, это был своеобразный ритуал, который проводили для проверки характера студента. Участники поединка становились на расстоянии, определенном заранее, друг от друга и не имели права двигаться с места. По правилам мензурного фехтования запрещалось уклоняться от ударов телом или головой — боец должен был стоять неподвижно и отражать атаки своего соперника только с помощью движений кисти.

видео дня

Для защиты использовали кожаные фартуки, толстые накладки на шею и специальные очки с металлической сеткой, которые закрывали глаза. Щеки, лоб и подбородок оставались открытыми для ударов острой саблей, которая называлась шлегер. Бой продолжался до того момента, пока один из участников не получал резаную рану.

Что шрамы значили для общества того времени

Наличие шрама на лице, который называли "шмисс", было желательным условием для успешной карьеры в армии или государственной службе. Шрам свидетельствовал о том, что человек имеет высокий болевой порог и психологическую устойчивость. На поединках всегда дежурил врач, который обрабатывал раны. Иногда их зашивали специально так, чтобы после заживления на коже оставался широкий и заметный след.

Немецкое общество того времени воспринимало эти шрамы как доказательство элитарного статуса. Для женщин наличие таких меток на лице мужчины было сигналом о его храбрости, что часто влияло на выбор партнера для брака.

Видео о том, откуда у немецких офицеров были шрамы на лице, можно посмотреть здесь:

Когда и почему было запрещено мензурное фехтование

После прихода к власти Гитлера в 1933 году мензурное фехтование официально запретили. Это объяснялось тем, что новая идеология не поддерживала закрытые студенческие корпорации с их автономными традициями. Многие офицеры Вермахта, карьера которых началась раньше, имели эти шрамы как наследие своей университетской молодости.

В 1953 году традицию восстановили, однако правила безопасности стали значительно строже. Современные участники используют маски, полностью закрывающие лицо, что исключает получение травм. Сегодня мензурное фехтование существует лишь как формальный ритуал в некоторых студенческих организациях Германии.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред