Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Украинский актер шокировал шрамами на руках после попытки самоубийства

Алена Кюпели
26 октября 2024, 14:25
21
Артур Логай показал серьезные шрамы на своих руках.
Артур Логай
Артур Логай рассказал о самоубийстве/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

О чем рассказал актер:

  • От какой зависимости страдал Логай
  • Что спасло его от суицида
  • Почему он решил покончить с собой

Украинский актер Артур Логай, который недавно попал в ДТП, сделал неожиданное откровенное признание.

Как рассказал он в интервью Алине Дротик, оказывается, звезда в своем юном возрасте переживал непростой период даже боролся с зависимостью от азартных игр. Он испытывал постоянное чувство вины перед собственной матерью, так как ему постоянно нужны были деньги.

Кто такой Артур Логай?

Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

Артист также показал свои шрамы, которые в то время стали неудачной попыткой самоубийства.

Логай показал свои шрамы
Логай показал свои шрамы / Фото скриншот

"Если бы я действительно тогда хотел, то мы бы сейчас не разговаривали. Я думаю, что 13 лет назад это было и желание, и нежелание, и способ привлечь внимание, и способ снять с себя ответственность за то, что натворил. Все понемногу, но , если бы хотел, доделал бы до конца. Возможно, мне тогда повезло, что родители приехали раньше, чем должны были приехать", - добавил он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Артур Логай записал видео, в котором изложил подробности несчастного случая. Так Логай рассказал, что передвигался по городу на мотоцикле. Водитель на автомобиле, который ехал рядом, нарушил правила дорожного движения, в результате чего актер упал вместе с мотоциклом.

Ранее украинский шоумен Дядя Жора рассказал, как влез в драку, в которой получил 13 ножевых ранений. После этого с артистом произошла клиническая смерть.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Артур Логай
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

14:04Украина
Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

14:00Аналитика
Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

13:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожая

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожая

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методы

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методы

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

Последние новости

14:45

"Украинских военных в плен брать не будут": войска РФ получили новый приказ

14:25

Украинский актер шокировал шрамами на руках после попытки самоубийстваВидео

14:04

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

14:00

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

13:58

Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверьюВидео

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
13:47

Как размножать алоэ вера: способ, который работает на 100%Видео

13:12

Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

13:02

В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

12:41

В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток: что изменилось - адвокат

Реклама
12:24

Как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза оконченаВидео

12:15

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

11:50

РФ применила новую тактику для ударов дронов по Киеву: в КГВА раскрыли детали

11:23

Бронирование военнообязанных в Украине частично возобновили - Кабмин

11:19

4 погибших, есть разрушения: Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ по УкраинеФото

11:12

ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ - Forbes

10:48

Похудела на 45 килограмм без диет: украинская актриса раскрыла свой секрет

10:12

Рекордные цены для Украины: стоимость популярного овоща стремительно растет

09:40

Как вырастить розу из черенка в картошке: флорист разоблачила обманВидео

09:34

Враг уже в городе: над Селидовом нависла серьезная угроза - Варченко

09:22

Погибла девочка, есть пострадавшие: РФ ночью более 7 часов атаковала Киев - появились детали

Реклама
08:58

Российские оккупанты продвинулись на Донетчине: в DeepState назвали направления

08:53

ВСУ вернули позиции возле двух стратегически важных городов: ситуация изменилась - ISW

08:10

До выборов в США можно избежать худшего: когда закончится войнамнение

08:09

Путин врет о больших потерях ВСУ на Курщине: в ISW объяснили цель главы Кремля

06:10

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

06:10

Военный преступник Путин выдал новое заявлениемнение

05:58

Гороскоп на завтра 27 октября: Тельцам - успех во всем, Скорпионам - не повезет

05:00

Какой сегодня праздник 26 октября 2024: почему нельзя в этот день убирать

04:36

Дома будет тепло и комфортно: какой тип обогревателя не высушивает воздух

04:05

Не хуже электрического: как сделать самодельный обогреватель из свечей - инструкцияВидео

03:30

Блюда больше не прилипнут: как правильно разогреть стальную сковородкуВидео

01:00

Посевной календарь на ноябрь 2024: названы лучшие дни для хорошего урожая

25 октября, пятница
23:39

В Днепре - пожар, есть тяжелораненые: РФ ударила баллистикой по жилым домамФото

23:03

Тысяча гривен каждому человеку: с 1 декабря заработает новая программа - Зеленский

22:27

Украинскую певицу ударили во время концерта

22:20

Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

21:52

Крым "де-юре" не российский: Лукашенко сделал неожиданное заявление

21:30

Шоптенко рассказала о несчастном случае, который привел к серьезной травме

21:25

РФ ударила БпЛА по жилому дому в Киеве: есть жертва и пострадавшиеФотоВидео

21:13

Наступление на Днепр: готовиться к обороне нужно уже сейчас - Жорин

Реклама
20:53

"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

20:51

Актриса Саливанчук показала себя с разбитым носом в крови

20:44

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

20:22

"Середнячковый": у предательницы Таисии Повалий начались проблемы с деньгами

20:18

Существует тайная кнопка: мужчина показал как выключить "звук микроволновки"Видео

20:00

Паника в РФ: Урал, Сибирь и Дальний Восток готовят к атакам украинских дронов - СМИ

19:46

"Это вранье": что сейчас происходит с Аллой Пугачевой - детали

19:46

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожаяВидео

19:43

Десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ: подробности операции на Курщине

19:28

Украину атакуют дожди и морозы: в каких областях ждать непогоду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять