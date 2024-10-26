Украинский актер шокировал шрамами на руках после попытки самоубийства

Артур Логай показал серьезные шрамы на своих руках.

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Артур Логай рассказал о самоубийстве/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

О чем рассказал актер:

От какой зависимости страдал Логай

Что спасло его от суицида

Почему он решил покончить с собой

Украинский актер Артур Логай, который недавно попал в ДТП, сделал неожиданное откровенное признание.

Как рассказал он в интервью Алине Дротик, оказывается, звезда в своем юном возрасте переживал непростой период даже боролся с зависимостью от азартных игр. Он испытывал постоянное чувство вины перед собственной матерью, так как ему постоянно нужны были деньги.

Кто такой Артур Логай? Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

Артист также показал свои шрамы, которые в то время стали неудачной попыткой самоубийства.

Логай показал свои шрамы / Фото скриншот

"Если бы я действительно тогда хотел, то мы бы сейчас не разговаривали. Я думаю, что 13 лет назад это было и желание, и нежелание, и способ привлечь внимание, и способ снять с себя ответственность за то, что натворил. Все понемногу, но , если бы хотел, доделал бы до конца. Возможно, мне тогда повезло, что родители приехали раньше, чем должны были приехать", - добавил он.

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Напомним, ранее Артур Логай записал видео, в котором изложил подробности несчастного случая. Так Логай рассказал, что передвигался по городу на мотоцикле. Водитель на автомобиле, который ехал рядом, нарушил правила дорожного движения, в результате чего актер упал вместе с мотоциклом.

Ранее украинский шоумен Дядя Жора рассказал, как влез в драку, в которой получил 13 ножевых ранений. После этого с артистом произошла клиническая смерть.

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