Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

Обычное хозяйственное мыло в советские времена было универсальным помощником в самых разных ситуациях.

Хозяйственное мыло в СССР считалось универсальным средством, без которого трудно было обойтись. Но мало кто знает, что хозяйки нередко хранили его в морозильной камере. На первый взгляд это кажется странным, однако у этого приема был вполне практический смысл, пишет Oboz.ua.

Почему хозяйственное мыло было популярным

В СССР этот серо-коричневый брусок отличался от туалетного мыла составом. Он не содержал ароматизаторов и красителей, но имел высокий уровень щелочности. Благодаря этому мыло обладало выраженными бактерицидными свойствами и прекрасно справлялось с загрязнениями. Из-за высокой щелочности оно эффективнее удаляло пятна, чем многие другие средства.

Почему его хранили в морозильной камере

Одним из распространенных способов продлить срок службы мыла было его замораживание. Когда брусок охлаждался, он становился плотнее и тверже. Благодаря этому мыло стиралось медленнее, дольше сохраняло форму и не размягчалось так быстро во время использования. Хозяйки доставали его из морозилки только тогда, когда оно было нужно, что позволяло экономить и пользоваться одним бруском значительно дольше.

Замороженное мыло имело еще одно важное преимущество — его было легче натирать на терке. Это часто делали для приготовления мыльного раствора, который быстро растворялся в воде и использовался для стирки тканей. Такой раствор мог заменить стиральный порошок или дополнять его, что было особенно актуально в период ограниченного выбора бытовой химии.

Еще одной причиной хранения мыла в морозилке был его запах. Характерный аромат хозяйственного мыла считался довольно резким, и не всем он нравился. После охлаждения запах становился менее ощутимым, что делало использование более комфортным.

