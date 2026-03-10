Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

Вы узнаете:
- Как в СССР использовали хозяйственное мыло
- Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали
- Как раньше использовать хозяйственное мыло
Хозяйственное мыло в СССР считалось универсальным средством, без которого трудно было обойтись. Но мало кто знает, что хозяйки нередко хранили его в морозильной камере. На первый взгляд это кажется странным, однако у этого приема был вполне практический смысл, пишет Oboz.ua.
Рекомендуем прочитать наш материал: Для чего в СССР массово клали батарейки в морозилку: объяснение изрядно удивит
Почему хозяйственное мыло было популярным
В СССР этот серо-коричневый брусок отличался от туалетного мыла составом. Он не содержал ароматизаторов и красителей, но имел высокий уровень щелочности. Благодаря этому мыло обладало выраженными бактерицидными свойствами и прекрасно справлялось с загрязнениями. Из-за высокой щелочности оно эффективнее удаляло пятна, чем многие другие средства.
Почему его хранили в морозильной камере
Одним из распространенных способов продлить срок службы мыла было его замораживание. Когда брусок охлаждался, он становился плотнее и тверже. Благодаря этому мыло стиралось медленнее, дольше сохраняло форму и не размягчалось так быстро во время использования. Хозяйки доставали его из морозилки только тогда, когда оно было нужно, что позволяло экономить и пользоваться одним бруском значительно дольше.
Замороженное мыло имело еще одно важное преимущество — его было легче натирать на терке. Это часто делали для приготовления мыльного раствора, который быстро растворялся в воде и использовался для стирки тканей. Такой раствор мог заменить стиральный порошок или дополнять его, что было особенно актуально в период ограниченного выбора бытовой химии.
Еще одной причиной хранения мыла в морозилке был его запах. Характерный аромат хозяйственного мыла считался довольно резким, и не всем он нравился. После охлаждения запах становился менее ощутимым, что делало использование более комфортным.
Смотрите видео о том, как использовать хозяйственное мыло в быту:
@house_tokk Где еще его можно использовать? #housetokk#уборка#хозяйственноемыло♬ original sound - House_Tok
Читайте также:
- Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих
- Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают
- Для чего в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред