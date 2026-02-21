Укр
Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Инна Ковенько
21 февраля 2026, 13:10
Синяя изоляционная лента закрепилась в качестве стандарта не случайно, ведь за этим стоит целая история.
Почему в СССР изоляционная лента была синего цвета
Почему в СССР изоляционная лента была синего цвета / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в СССР самой популярной была синяя изолента
  • Какая изолента самая лучшая
  • Какой цвет изоляционной ленты для чего

Синяя изолента - предмет, ставший неотъемлемой частью советского быта. Она была в каждом доме, гараже или мастерской, однако мало кто знает, почему именно синий цвет закрепился как "стандартный" и чем он был лучше других.

Почему в СССР изоляционная лента была именно синего цвета

История современной изоляционной ленты начинается в США, пишет УНИАН. В 1946 году компания 3M запатентовала первую клейкую электроизоляционную ленту на каучуковой основе. Впоследствии технология изготовления менялась неоднократно. Сегодня чаще всего ее делают из поливинилхлорида - пластика, который производится из поваренной соли и продуктов нефтепереработки.

Первые образцы ленты не были синими - выпускались светлые варианты, в частности белые и желтые. Однако быстро выяснилось, что под действием солнечного ультрафиолета такие материалы быстрее теряют прочность и эластичность. Решением стало добавление темных пигментов, которые повышали устойчивость к свету. Так в производстве закрепились более практичные цвета - синий и черный.

Именно такие ленты после войны начали поставлять в страны социалистического лагеря. Производство качественного ПВХ требовало развитых технологий, поэтому импортные варианты были востребованы. В результате в торговой сети чаще всего встречалась именно синяя изоляционная лента, и постепенно этот цвет стал восприниматься как "стандартный".

Два основных типа ленты в СССР

В советском быту существовало два вида изоляционной ленты:

Черная тканевая - лента, выпускавшаяся внутри страны. Ее изготавливали на основе хлопчатобумажной ткани, пропитанной клеевым составом. Была дешевой и термостойкой, при нагревании не плавилась, а обугливалась.

Но у нее было немало недостатков - клей со временем высыхал, поверхность пачкала руки, герметичность была слабой. Благодаря шершавой фактуре ее часто применяли для обмотки ручек инструментов и спортивного инвентаря.

Синяя ПВХ-лента отличалась гибкостью, влагостойкостью и хорошими диэлектрическими свойствами. Недостаток - при сильном морозе становилась жесткой и ломкой.

Универсальность в быту

В условиях дефицита синяя лента заменяла скотч, клей и даже мелкие крепежные элементы. Ее использовали для ремонта бытовой техники, подклеивания обоев, скрепления упаковок. Автолюбители применяли ее для временного ремонта деталей или защиты фар. В армии лентой соединяли магазины стрелкового оружия.

Отсюда и народная формула: "Если вещь нельзя починить синей изолентой, значит, она не подлежит ремонту".

Кроме синей, существовали и другие цвета - белый, желтый, красный, зеленый. Они использовались для маркировки проводов. Но именно синяя лента получила наибольшее распространение в быту, потому что была доступной и универсальной.

23:51

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФВидео

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

