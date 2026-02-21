Удар ракетами 'Фламинго' по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода 'Кинжалов'

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

https://glavred.info/war/udar-raketami-flamingo-po-rf-vsu-otchitalis-ob-porazhenii-zavoda-kinzhalov-10742759.html Ссылка скопирована

ВСУ атаковали важный завод РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

ВСУ атаковали важные объекты ВПК и логистики противника

Для ударов использовались крылатые ракеты FP-5 "Фламинго"

В частности, под атаку попал "Воткинский завод" в городе Воткинск

В ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по врагу, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Поражены важные объекты ВПК и логистики противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, известно о поражении предприятия военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ).

видео дня

"На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Воткинский завод" выполняет следующие функции:

производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";

производство баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А";

производство баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

В Генштабе добавили, что также, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны был поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад горюче-смазочных материалов противника и мастерская по производству и обслуживанию БпЛА. А на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов.

"Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины последовательно снижают логистические и производственные возможности агрессора, лишая его ресурсов для продолжения войны", - подчеркнули в Генштабе.

Удар по РФ ракетами "Фламинго"

В Генштабе ВСУ ранее говорили, что Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Целью атак был комплекс зданий ангарного типа, где враг проводит предстартовую подготовку межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для ударов ВСУ использовали новейшие ракеты FP-5 "Фламинго".

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по врагу - что известно

Как сообщал Главред, Силы обороны 17-18 февраля поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ВМ (ТОТ Мариуполя). Также тогда был нанесен удар по пунктам управления БПЛА.

12-13 февраля ВСУ поразили ряд целей армии оккупантов РФ. В частности, были взорваны транспортно-десантный катер БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян.

Также 12 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил об поражении Ухтинского нефтеперерабатывающего завода в городе Ухта Республики Коми, расположенного примерно в 1750 километрах от украинской границы.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины – главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред