В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

Кратко:
- Ночью в Чебоксарах в России прогремела серия взрывов
- В одном из районов города заметили сильное задымление
- Под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия
В Чебоксарах - столице Чувашской Республики в России, которая находится около 1000 километров от границы Украины, в ночь на 18 февраля прогремела серия взрывов. Под ударом мог оказаться завод антенн для российских дронов. Об этом сообщает телеграм-канал Astra.
Известно, что местные жители сообщали о трех взрывах на юге и северо-западе города. Зафиксированы пролеты в разных локациях.
В частности, в одном из районов заметили сильное задымление. По словам очевидцев, работала также ПВО. Информации о пострадавших нет.
Телеграм-канал отмечает, что под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс". Как известно, завод производит для российской армии антенны "Комета", которые противодействуют РЭБ на российских дронах.
Кроме того, местные жители заявляют о падении БпЛА в районе местного магазина "Ромашка", который расположен в 800-900 метрах от предприятия.
Также аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.
Взрывы в Чебоксарах - видео:
Удары по целям в России
15 февраля в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по целям вглубь территории России.
В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна в Краснодарском крае РФ, где зафиксирован пожар.
Известно, что удары были нанесены в рамках системных действий, направленных на ослабление наступательного и экономического потенциала России.
Взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. Дроны заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.
В ночь на 12 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали о сильном пожаре в районе военного объекта. Также взрывы прогремели в Тамбовской области.
В ночь на 11 февраля беспилотники также массово атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.
Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.
