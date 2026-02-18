Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

Мария Николишин
18 февраля 2026, 08:24
47
Аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.
В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали
Взрывы в российских Чебоксарах / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Ночью в Чебоксарах в России прогремела серия взрывов
  • В одном из районов города заметили сильное задымление
  • Под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия

В Чебоксарах - столице Чувашской Республики в России, которая находится около 1000 километров от границы Украины, в ночь на 18 февраля прогремела серия взрывов. Под ударом мог оказаться завод антенн для российских дронов. Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Известно, что местные жители сообщали о трех взрывах на юге и северо-западе города. Зафиксированы пролеты в разных локациях.

видео дня

В частности, в одном из районов заметили сильное задымление. По словам очевидцев, работала также ПВО. Информации о пострадавших нет.

Телеграм-канал отмечает, что под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс". Как известно, завод производит для российской армии антенны "Комета", которые противодействуют РЭБ на российских дронах.

Кроме того, местные жители заявляют о падении БпЛА в районе местного магазина "Ромашка", который расположен в 800-900 метрах от предприятия.

Также аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.

Взрывы в Чебоксарах - видео:

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

Удары по целям в России

15 февраля в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по целям вглубь территории России.

В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна в Краснодарском крае РФ, где зафиксирован пожар.

Известно, что удары были нанесены в рамках системных действий, направленных на ослабление наступательного и экономического потенциала России.

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. Дроны заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.

В ночь на 12 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали о сильном пожаре в районе военного объекта. Также взрывы прогремели в Тамбовской области.

В ночь на 11 февраля беспилотники также массово атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Читайте также:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России взрыв в России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

08:24Мир
Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

07:05Украина
Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

06:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

Реклама
05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

Реклама
00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

22:08

Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины

21:58

Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

21:51

Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

21:21

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоровВидео

21:14

Новые графики для Черкасской области - когда не будет света 18 февраля

20:46

РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

Реклама
19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделямиВидео

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходитмнение

19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

18:57

Не поселок и не пгт: как правильно сказать на украинском, ответ историкаВидео

18:55

Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичкуВидео

18:53

Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

18:40

Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с КолесникомВидео

18:40

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

18:12

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

18:11

Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять