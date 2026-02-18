В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

Аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.

https://glavred.info/world/v-rossiyskih-cheboksarah-bylo-shumno-drony-atakovali-vazhnyy-zavod-detali-10741745.html Ссылка скопирована

Взрывы в российских Чебоксарах / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Ночью в Чебоксарах в России прогремела серия взрывов

В одном из районов города заметили сильное задымление

Под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия

В Чебоксарах - столице Чувашской Республики в России, которая находится около 1000 километров от границы Украины, в ночь на 18 февраля прогремела серия взрывов. Под ударом мог оказаться завод антенн для российских дронов. Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Известно, что местные жители сообщали о трех взрывах на юге и северо-западе города. Зафиксированы пролеты в разных локациях.

видео дня

В частности, в одном из районов заметили сильное задымление. По словам очевидцев, работала также ПВО. Информации о пострадавших нет.

Телеграм-канал отмечает, что под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс". Как известно, завод производит для российской армии антенны "Комета", которые противодействуют РЭБ на российских дронах.

Кроме того, местные жители заявляют о падении БпЛА в районе местного магазина "Ромашка", который расположен в 800-900 метрах от предприятия.

Также аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.

Взрывы в Чебоксарах - видео:

Удары по целям в России

15 февраля в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по целям вглубь территории России.

В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна в Краснодарском крае РФ, где зафиксирован пожар.

Известно, что удары были нанесены в рамках системных действий, направленных на ослабление наступательного и экономического потенциала России.

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. Дроны заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.

В ночь на 12 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали о сильном пожаре в районе военного объекта. Также взрывы прогремели в Тамбовской области.

В ночь на 11 февраля беспилотники также массово атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Читайте также:

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред