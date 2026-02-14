Укр
Украина ударила ракетой "Фламинго" по России: Зеленский прокомментировал атаку

Марина Фурман
14 февраля 2026, 19:17
Президент Украины отметил, что применение ракеты "Фламинго" против России принесло результат.
Зеленский сделал заявление о применении ракеты "Фламинго" / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ZN

Основное:

  • Россияне нанесли удар по крупной производственной линии ракет "Фламинго"
  • Количество ракет "Фламинго" ограничено
  • Зеленский подтвердил удар ракетой "Фламинго" по России

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины ограниченное количество ракет "Фламинго". Кроме этого, россияне уничтожили одну из производственных линий этих ракет, но ее уже переместили и восстановили. Об этом глава государства сообщил во время брифинга в Мюнхене, цитируют на портале Новости.LIVE.

"Одна большая производственная линия (ракет "Фламинго" - Главред) была уничтожена в результате ракетного удара. Но я уже сейчас могу говорить об этом, они уже переместились и возобновили производство", - сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что Украина нанесла ракетный удар "Фламинго" по полигону в России, где расположен комплекс "Орешник".

"Мы их использовали несколько дней назад по территории, где находится система "Орешник". Посмотрим результаты, но я думаю, что мы результаты все-таки получили", - добавил Зеленский.

Ракета
Что известно о ракете "Фламинго" / Инфографика: Главред

Как атака ракетой "Фламинго" повлияет на ход переговоров — мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап сказал, что удар украинской ракетой по территории РФ имеет важное стратегическое значение с учетом предстоящих переговоров о возможном завершении войны.

По его словам, демонстрация способности поражать цели в глубоком тылу России, в частности в зоне досягаемости Москвы, заметно усиливает позиции Украины на переговорах и одновременно показывает уязвимость российской системы безопасности.

Удары ракетой "Фламинго" - последние новости

Как писал Главред, в течение января 2026 года Силы обороны Украины провели ряд результативных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. По информации Генерального штаба ВСУ, целью стали ангарные комплексы, где осуществляется подготовка к запуску межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для удара применялись, в частности, ракеты FP-5 "Фламинго".

Позже авиационный эксперт Константин Криволап обратил внимание, что ракета "Фламинго" поразила именно определенные цели, а не прилегающую территорию, что свидетельствует о ее высокой точности. Он подчеркнул, что удар был нанесен по полигону "Капустин Яр", расположенному на расстоянии более 600 километров, и ракета смогла точно попасть в ангары.

12 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ, оборонному предприятию и складам боеприпасов противника.

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
