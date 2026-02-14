Украина ударила ракетой "Фламинго" по России: Зеленский прокомментировал атаку

Основное:
- Россияне нанесли удар по крупной производственной линии ракет "Фламинго"
- Количество ракет "Фламинго" ограничено
- Зеленский подтвердил удар ракетой "Фламинго" по России
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины ограниченное количество ракет "Фламинго". Кроме этого, россияне уничтожили одну из производственных линий этих ракет, но ее уже переместили и восстановили. Об этом глава государства сообщил во время брифинга в Мюнхене, цитируют на портале Новости.LIVE.
"Одна большая производственная линия (ракет "Фламинго" - Главред) была уничтожена в результате ракетного удара. Но я уже сейчас могу говорить об этом, они уже переместились и возобновили производство", - сказал Зеленский.видео дня
Он также подтвердил, что Украина нанесла ракетный удар "Фламинго" по полигону в России, где расположен комплекс "Орешник".
"Мы их использовали несколько дней назад по территории, где находится система "Орешник". Посмотрим результаты, но я думаю, что мы результаты все-таки получили", - добавил Зеленский.
Как атака ракетой "Фламинго" повлияет на ход переговоров — мнение эксперта
Авиационный эксперт Константин Криволап сказал, что удар украинской ракетой по территории РФ имеет важное стратегическое значение с учетом предстоящих переговоров о возможном завершении войны.
По его словам, демонстрация способности поражать цели в глубоком тылу России, в частности в зоне досягаемости Москвы, заметно усиливает позиции Украины на переговорах и одновременно показывает уязвимость российской системы безопасности.
Удары ракетой "Фламинго" - последние новости
Как писал Главред, в течение января 2026 года Силы обороны Украины провели ряд результативных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. По информации Генерального штаба ВСУ, целью стали ангарные комплексы, где осуществляется подготовка к запуску межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для удара применялись, в частности, ракеты FP-5 "Фламинго".
Позже авиационный эксперт Константин Криволап обратил внимание, что ракета "Фламинго" поразила именно определенные цели, а не прилегающую территорию, что свидетельствует о ее высокой точности. Он подчеркнул, что удар был нанесен по полигону "Капустин Яр", расположенному на расстоянии более 600 километров, и ракета смогла точно попасть в ангары.
12 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ, оборонному предприятию и складам боеприпасов противника.
