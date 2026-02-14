От 140 грн за кг: в Украине начали продавать первый урожай популярного овоща

В Украине официально стартовал сезон продаж популярного продукта нового оборота.

В Украине началась продажа тепличных огурцов нового оборота

Цены на украинские огурцы выше турецких

Средняя цена сейчас на 14% ниже, чем в прошлом году

В Украине началась продажа тепличных огурцов нового оборота. Цены на отечественные овощи сейчас выше импортных. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, на этой неделе сразу из нескольких тепличных комбинатов страны начали поступать свежие партии продукции. Несмотря на то, что единичные огурцы появлялись на рынке еще в конце прошлой недели, сейчас их предложение массовое, однако все еще недостаточное для полного удовлетворения спроса.

Цены на украинские огурцы удерживаются на высоком уровне - 140-180 грн/кг ($3,25-4,18/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партий. Для сравнения, импортные турецкие огурцы стоят 130-160 грн/кг ($3,02-3,72/кг). Высокую стоимость местных овощей рынок объясняет ограниченным предложением, лучшим качеством и более высокими затратами на производство.

Аналитики отметили, что сезон реализации огурцов в этом году начался примерно в те же сроки, что и в прошлом году, но средняя цена сейчас на 14% ниже. Существенного снижения цен стоит ожидать не ранее чем через 1,5-2 месяца, когда предложение огурцов увеличится как из стационарных, так и из пленочных теплиц.

Что будет с ценами на продукты в Украине - мнение эксперта

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, постоянные обстрелы России по энергетической инфраструктуре Украины напрямую влияют на цены продуктов в магазинах.

Высоцкий пояснил, что из-за повреждения энергосетей производство и логистика становятся дороже, а предприятия вынуждены закладывать эти дополнительные расходы в стоимость продукции. То есть цена продуктов растет постепенно, по мере того как происходят новые обстрелы и накапливаются потери производителей.

В то же время, как отметил Высоцкий, о резком подорожании продуктов пока не идет речи. Рост цен, по его оценке, будет умеренным и прогнозируемым.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты дорожают, но резкого роста цен пока не ожидается. Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий прогнозирует умеренное подорожание на 2-3% в ближайшее время.

Также курятина остается самым доступным мясом в Украине, а в этом месяце ее стоимость заметно упала. Куриные бедра сейчас стоят 138 грн/кг (было 146,40 грн), голени – 97 грн/кг (было 107,34 грн), а тушка – 102 грн/кг (было 116,83 грн).

Кроме того, цены на сезонные фрукты в Украине снизились в конце зимы. По состоянию на 13 февраля апельсины стоят в среднем 64,40 грн/кг (было 76,28 грн в январе), премиум-апельсины – 77 грн (было 81,52 грн).

