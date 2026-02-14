Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

Алексей Тесля
14 февраля 2026, 14:58
164
Свою роль играет и циркуляционный насос: если он изношен или настроен неправильно, вода движется по системе слишком медленно.
отопление
Как повысить эффективность отопления / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Медленный нагрев обычно объясняется неэффективным распределением или отводом
  • Радиаторы, расположенные ближе к котлу, первыми захватывают большую часть горячей воды

Бывает, что батареи раскалены, котёл работает без сбоев, а в комнатах всё равно холодно ещё долго после включения отопления. В таких случаях проблема чаще всего не в выработке тепла, а в том, как оно распределяется по дому.

Нередко система устроена так, что ближайшие к котлу радиаторы получают основной поток горячей воды, а до дальних помещений тепло доходит медленно и уже частично остывшим, пишет Express.

видео дня

Дополнительно циркуляцию могут ухудшать отложения внутри труб и батарей — со временем они сужают проход и замедляют движение воды.

Иногда ограничение создают сами элементы регулировки: клапан может быть формально открыт, но работать некорректно и снижать подачу тепла в конкретную комнату. Бывает и так, что радиатор просто слишком мал для площади помещения — он горячий, но физически не способен быстро прогреть воздух.

Свою роль играет и циркуляционный насос: если он изношен или настроен неправильно, вода движется по системе слишком медленно. Планировка дома тоже влияет — длинные магистрали, тонкие трубы или изменения после перепланировок могут приводить к тому, что удалённые комнаты получают тепло с опозданием.

Дополнительную путаницу вносит автоматика. Если один термостат управляет большой зоной, котёл может снижать мощность, как только температура в одной части дома достигнет нормы, даже если в других помещениях ещё прохладно.

Если при этом котёл не выдаёт ошибок, горячая вода стабильна, а батареи нагреваются равномерно, значит источник тепла исправен. Медленный прогрев указывает именно на особенности или неполадки системы распределения. Когда же проблема в самом котле, это обычно сопровождается перебоями, нестабильной подачей горячей воды и частыми отключениями.

Проще говоря, холод в доме чаще связан не с недостатком тепла, а с тем, что оно неэффективно доставляется туда, где нужно.

Отключение отопления: эксперт о перспективах восстановления

Глава аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко оценил вероятность быстрого возобновления теплоснабжения и стабильной работы коммунальной инфраструктуры Киева после масштабных атак РФ.

По его словам, подключение жилых домов к мобильным мини-котельным — сложная и длительная задача. Такой переход требует серьёзной технической подготовки, значительных ресурсов и комплексных работ, которые невозможно выполнить в короткие сроки.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Как ранее писал Главред, в Украине продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:27Синоптик
"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войны

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войны

14:57Украина
"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФ

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФ

14:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Последние новости

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

Реклама
15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

Реклама
12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

11:52

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

11:50

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

10:59

Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

10:55

Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

Реклама
08:10

Бубка и Борзов: подводные камни увольнения из МОКмнение

08:10

Что на самом деле сделал Гераскевич для Украины и мирамнение

07:42

Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшиеФото

06:10

Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

05:57

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять