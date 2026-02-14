Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

Свою роль играет и циркуляционный насос: если он изношен или настроен неправильно, вода движется по системе слишком медленно.

Медленный нагрев обычно объясняется неэффективным распределением или отводом

Радиаторы, расположенные ближе к котлу, первыми захватывают большую часть горячей воды

Бывает, что батареи раскалены, котёл работает без сбоев, а в комнатах всё равно холодно ещё долго после включения отопления. В таких случаях проблема чаще всего не в выработке тепла, а в том, как оно распределяется по дому.

Нередко система устроена так, что ближайшие к котлу радиаторы получают основной поток горячей воды, а до дальних помещений тепло доходит медленно и уже частично остывшим, пишет Express.

Дополнительно циркуляцию могут ухудшать отложения внутри труб и батарей — со временем они сужают проход и замедляют движение воды.

Иногда ограничение создают сами элементы регулировки: клапан может быть формально открыт, но работать некорректно и снижать подачу тепла в конкретную комнату. Бывает и так, что радиатор просто слишком мал для площади помещения — он горячий, но физически не способен быстро прогреть воздух.

Свою роль играет и циркуляционный насос: если он изношен или настроен неправильно, вода движется по системе слишком медленно. Планировка дома тоже влияет — длинные магистрали, тонкие трубы или изменения после перепланировок могут приводить к тому, что удалённые комнаты получают тепло с опозданием.

Дополнительную путаницу вносит автоматика. Если один термостат управляет большой зоной, котёл может снижать мощность, как только температура в одной части дома достигнет нормы, даже если в других помещениях ещё прохладно.

Если при этом котёл не выдаёт ошибок, горячая вода стабильна, а батареи нагреваются равномерно, значит источник тепла исправен. Медленный прогрев указывает именно на особенности или неполадки системы распределения. Когда же проблема в самом котле, это обычно сопровождается перебоями, нестабильной подачей горячей воды и частыми отключениями.

Проще говоря, холод в доме чаще связан не с недостатком тепла, а с тем, что оно неэффективно доставляется туда, где нужно.

Отключение отопления: эксперт о перспективах восстановления

Глава аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко оценил вероятность быстрого возобновления теплоснабжения и стабильной работы коммунальной инфраструктуры Киева после масштабных атак РФ.

По его словам, подключение жилых домов к мобильным мини-котельным — сложная и длительная задача. Такой переход требует серьёзной технической подготовки, значительных ресурсов и комплексных работ, которые невозможно выполнить в короткие сроки.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Как ранее писал Главред, в Украине продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

