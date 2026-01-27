Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

Ограничение ГВС – это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак.

Главное:

Для восстановления услуги ЦО в части жилых домов временно ограничено ГВС

При низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно

В Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению.

Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В настоящее время для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничено снабжение горячей водой. Освобожденную тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз – как в части жилищного фонда Деснянского района", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что ограничение ГВС – это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы.

Что предшествовало

Ранее Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация обратилась с письмом к руководителям управляющих компаний, которые содержат жилые дома на территории района, с просьбой провести работы по отключению услуги горячего водоснабжения, сообщает "Интерфакс-Украина".

Киев без отопления: что говорят эксперты

Глава аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал перспективы восстановления отопления и коммунальной инфраструктуры в Киеве после массированных атак РФ. По его словам, запуск мобильных мини-котельных для жилых домов требует предварительного выполнения целого ряда сложных технических мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что сотни многоэтажек в Киеве остаются без тепла. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

