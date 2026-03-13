Мужчина нашел тайный отсек под полом: люди не поверили своим глазам

Под полом дома нашли пустое пространство. Владелец решил построить там тайный склад, превратив забытый участок в место для хранения вещей.

Мужчина нашел тайное пространство под полом

Обычная проверка пола в доме неожиданно привела к необычному открытию. Под половицами оказалась большая пустая тайную комнату. Вместо того чтобы оставить его без дела, владелец решил превратить скрытую зону в полноценный складской этаж.

История стала вирусной после публикации фотографий и описания проекта на популярном форуме Reddit. Пользователи обсуждали не только необычную находку, но и то, насколько практичным может оказаться такой способ использования пространства под домом.

Владелец дома рассказал, что под полом его жилища находилось пустое пространство глубиной около 90 сантиметров. Подобные зазоры довольно распространены в британских домах, так как они нужны для циркуляции воздуха и защиты конструкции от влаги.

Однако мужчина решил использовать эту область иначе. Он задумал построить там скрытое место для хранения вещей, своеобразный "второй этаж", но только под полом.

По его словам, идея появилась давно, но реализовать ее он решился только после того, как убедился, что пространство осталось сухим и хорошо проветривалось.

Чтобы сделать конструкцию безопасной, владелец тщательно продумал каждый этап строительства.

Сначала на землю уложили плотный пластиковый слой, который защищала от влаги. Затем был создан деревянный каркас из обработанных балок, формирующий прочную сетку для поддержки пола.

Поверх конструкции уложили толстую фанеру, а затем слой изоляционного материала с фольгированной подложкой. Финальным покрытием стал ламинат.

В результате под домом появился небольшой склад, попасть в который можно через люк в полу.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

