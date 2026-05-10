Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

Главное из заявления пресс-секретаря:
Российские оккупанты планируют усилить штурмы на Краматорском направлении, ведь перед ними стоит задача выйти на окраины Краматорска до конца мая. Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко в эфире "Армия – Медиа Сил обороны Украины".
Отмечается, что сейчас активность врага на этом направлении очень низкая, однако россияне пытаются усилить свои усилия.
"Помимо накопления тяжелой техники, враг пытается усилить свои подразделения в зоне ответственности 56-й бригады двумя свежими батальонами. По данным разведки, скорее всего, он будет пытаться штурмовать Краматорское направление в районе населенных пунктов Майское и Веролюбовка", – подчеркнула Косенко.
Она добавила, что, по данным разведки, россияне планируют выйти на окраины Краматорска до 30 мая.
"Но, как мы знаем, такие "фантастические" планы у них не впервые. Скорее всего, все закончится как всегда: командование на местах отчитается перед высшим командованием, что они достигли каких-то успехов, а на самом деле их продвижение далеко не так активно, как бы им этого хотелось", — подытожила пресс-секретарь.
РФ изменила тактику наступления
Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что Россия развернула весенне-летнее наступление, пытаясь давить сразу на нескольких участках фронта.
По его словам, стратегия России сейчас заключается в постоянном изнурении украинской обороны ударами на разных направлениях, чтобы держать войска в напряжении, наносить огневые поражения и искать слабые места для продвижения.
"Эта кампания характеризуется тем, что противник пытается увеличить количество дронов и КАБ, которые они применяют, и сочетать это со штурмами собственной пехоты и десантников", — подчеркнул военный.
Ситуация на фронте — последние новости Украины
Как сообщал Главред, относительное затишье на линии фронта российские войска используют для перегруппировки сил, ротации подразделений и подготовки к новым наступательным действиям.
Аналитики DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи Новоалександровки Покровской городской общины.
Военнослужащий с позывным "Мучной" говорил, что российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении.
О личности: Александр Мусиенко
Александр Мусиенко — блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
