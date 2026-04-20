Оккупанты проводят штурмы по всей линии фронта: в ISW объяснили, что происходит

За последние двое суток российские силы провели четыре атаки с применением техники и моторизованных подразделений в трёх регионах.

Оккупанты проводят штурмы по всей линии фронта

Атаки могут носить разведывательный характер

Войска РФ пытаются создать впечатление одновременного наступления на нескольких направлениях

Россия в последние дни активизировала атаки вдоль всей линии фронта, однако такие действия вряд ли окажут заметное влияние на общее развитие весенне-летнего наступления 2026 года. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

По их данным, за последние двое суток российские силы провели четыре атаки с применением техники и моторизованных подразделений в трёх регионах. В частности, 18 и 19 апреля зафиксированы два механизированных штурма к востоку от Часова Яра. Кроме того, 18 апреля состоялась моторизованная атака в районе Святопетровки (северо-западнее Гуляйполя), где использовались грузовики "Урал" и как минимум шесть мотоциклов. Ещё один штурм взводного уровня прошёл 19 апреля возле Кучерова в Курской области, к юго-востоку от Глушково.

В ISW отмечают, что ни одна из этих атак не привела к существенным тактическим результатам, а три из четырёх, вероятно, даже не продвинулись за линию соприкосновения.

Эксперты предполагают, что подобные действия могут носить разведывательный характер - с целью выявления украинских позиций и оборонительных рубежей перед возможными более масштабными наступлениями. Также не исключается, что речь идёт о локальных попытках воспользоваться временными тактическими преимуществами в отдельных районах.

По оценке аналитиков, российская сторона может использовать такие атаки для сдерживания украинских сил на участках, которые не являются приоритетными, включая направления в Донецкой области, в частности район Славянска. Однако для достижения ощутимого эффекта потребовались бы значительно большие силы и ресурсы, задействованные на протяжении длительного времени.

В ISW также обращают внимание на то, что российские войска пытаются создать впечатление одновременного наступления на нескольких направлениях. Тем не менее на практике это приводит к распылению ресурсов и не способствует достижению ключевых целей. Исключением остаётся направление северо-западнее Гуляйполя, где, по имеющимся данным, были задействованы дополнительные резервы. В целом же российские силы продолжают сталкиваться с трудностями в реализации задач своего весенне-летнего наступления.

Как сообщал Главред, в Славянске и Краматорске в Донецкой области наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.

Напомним, что на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Кроме того, в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

