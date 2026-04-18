Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Террор и запугивание гражданского населения: ситуация в Славянске и Краматорске ухудшилась.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-uhudshilas-v-dvuh-prifrontovyh-gorodah-trevozhnoe-zayavlenie-vsu-10757798.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

В Славянске и Краматорске в Донецкой области наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.

Как сообщил пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, усиление давления на этом направлении не связано с летним или весенним наступлением РФ, поскольку оккупанты давят круглый год.

видео дня

В то же время Запорожец отметил, что атаки авиабомбами по этим городам действительно участились. Он отметил, что, например, в прошлом квартале было в среднем два удара по этим и близлежащим населенным пунктам, тогда как сейчас может быть и 6-7 за сутки.

"На текущей неделе противник применил КАБ-1500 и уничтожил еще некоторые здания в центре города. То есть дерзость противника не оправдана никакими методами и средствами. Но есть возможность применять тактическую авиацию, противник увеличил ее применение в последнее время в два раза... Он применяет именно такое оружие в первую очередь, чтобы вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов. Террор, запугивание гражданского населения... В целом увеличилось количество применений дронов на оптоволокне по Краматорску, со стороны территории Часова Яра", — рассказал он.

/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости по теме

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред