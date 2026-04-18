Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Алексей Тесля
18 апреля 2026, 22:45
Террор и запугивание гражданского населения: ситуация в Славянске и Краматорске ухудшилась.
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Главное:

  • В Славянске и Краматорске наблюдается ухудшение ситуации
  • Атаки авиабомбами по этим городам действительно участились, говорят в ВСУ

В Славянске и Краматорске в Донецкой области наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.

Как сообщил пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, усиление давления на этом направлении не связано с летним или весенним наступлением РФ, поскольку оккупанты давят круглый год.

В то же время Запорожец отметил, что атаки авиабомбами по этим городам действительно участились. Он отметил, что, например, в прошлом квартале было в среднем два удара по этим и близлежащим населенным пунктам, тогда как сейчас может быть и 6-7 за сутки.

"На текущей неделе противник применил КАБ-1500 и уничтожил еще некоторые здания в центре города. То есть дерзость противника не оправдана никакими методами и средствами. Но есть возможность применять тактическую авиацию, противник увеличил ее применение в последнее время в два раза... Он применяет именно такое оружие в первую очередь, чтобы вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов. Террор, запугивание гражданского населения... В целом увеличилось количество применений дронов на оптоволокне по Краматорску, со стороны территории Часова Яра", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Реклама

