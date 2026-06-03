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Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие

Руслана Заклинская
3 июня 2026, 15:05
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Учёные проанализировали ДНК десятков видов млекопитающих и обнаружили уникальную генетическую закономерность.
Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие
Почему кошки живут дольше собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • От чего зависит продолжительность жизни млекопитающих
  • Какую роль играют мозг и иммунная система
  • Почему крупные животные живут дольше мелких

Продолжительность жизни различных видов млекопитающих может зависеть не только от размера тела или условий среды обитания, но и от сложных биологических процессов, в частности развития мозга и состояния иммунной системы. Ученые предполагают, что именно эти факторы играют ключевую роль в формировании долголетия, в частности объясняют разницу в продолжительности жизни между кошками и собаками.

Международная исследовательская группа под руководством Университета Бата проанализировала эволюционные различия между видами млекопитающих и установила, что долгоживущие виды с большим мозгом чаще имеют более развитые гены, связанные с иммунной системой. Это свидетельствует о том, что продолжительность жизни определяется не отдельными генами, а комплексными изменениями в геноме.

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От чего зависит продолжительность жизни млекопитающих

Исследователи изучили максимальную потенциальную продолжительность жизни (MLSP) 46 видов млекопитающих и выявили общие генетические закономерности. MLSP означает самый длинный зафиксированный срок жизни вида, а не средний показатель, который зависит от внешних факторов, таких как условия среды или доступность ресурсов.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Scientific Reports, у долгоживущих видов чаще встречаются гены, связанные с иммунной системой. Это указывает на то, что именно иммунная система может играть ключевую роль в формировании долголетия у млекопитающих.

Что нельзя давать собакам инфографика
Что нельзя давать собакам / Инфографика: Главред

В рамках исследования ученые сравнивали различные виды животных, в частности дельфинов, китов и мышей. Так, дельфины могут жить около 40 лет, а киты — до 100 лет, тогда как мелкие млекопитающие, такие как мыши, имеют продолжительность жизни всего 1-2 года. В то же время более крупный мозг, несмотря на более высокие энергетические затраты, обеспечивает лучшую адаптивность, социальное взаимодействие и способность избегать угроз.

Вместе с тем исследователи заметили и исключения. Например, голые землекопы живут до 20 лет, несмотря на маленький мозг, а летучие мыши также демонстрируют продолжительность жизни, превышающую ожидаемую. Следовательно, на долголетие влияют и другие биологические механизмы, в частности иммунная система.

Почему собаки живут меньше кошек

В случае кошек и собак эта закономерность также прослеживается. Кошки обычно живут дольше — в среднем 12–18 лет, тогда как собаки — около 10–13 лет, в зависимости от породы и размера. Исследователи связывают это с тем, что у кошек относительно больший мозг по отношению к массе тела, а также более эффективные адаптивные механизмы поведения.

Отдельную роль может играть и иммунная система. У кошек отмечается более низкая предрасположенность к отдельным возрастным заболеваниям, в частности к некоторым формам рака, а также более медленное развитие хронических воспалительных процессов. Это подтверждает гипотезу о ключевой роли иммунной системы в обеспечении долголетия.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, многие владельцы кошек замечают, что животное нюхает что-то, замирает, открывает рот и делает "гримасу". На самом деле это нормальная реакция, которая называется реакцией Флемена.

Также владельцы кошек воспринимают изменения в поведении питомца как особенность характера, однако за этим может скрываться тревога или стресс, который влияет как на поведение, так и на здоровье животного. Признаки могут быть разными: кот начинает прятаться, громко мяукать ночью, чрезмерно вылизывать шерсть или проявлять агрессию.

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Об источнике: Scientific Reports

Scientific Reports — это международный научный журнал открытого доступа, который публикует рецензируемые исследования из всех основных областей естественных и медицинских наук. Издание входит в портфель издательской группы Springer Nature и было запущено в 2011 году.

Журнал специализируется на быстром распространении научных результатов, обеспечивая открытый доступ к статьям для исследователей, преподавателей и широкой аудитории. В отличие от узкоспециализированных изданий, Scientific Reports охватывает широкий спектр тем — от биологии и медицины до физики, химии и наук о Земле.

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