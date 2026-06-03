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Белые плинтусы стремительно выходят из моды: какой новый тренд захватывает дома

Руслан Иваненко
3 июня 2026, 00:07
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Как новый тренд помогает визуально увеличить пространство даже в небольшой квартире.
Плинтус
Почему всё больше людей отказываются от традиционной отделки стен и пола / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему белые плинтусы теряют популярность
  • Как скрытые плинтусы меняют восприятие комнаты
  • Какие преимущества и недостатки имеет новое решение

Во время ремонта большинство владельцев жилья сосредотачиваются на выборе цвета стен, мебели и декоративных элементов. Однако современные дизайнеры все чаще подчеркивают, что именно детали формируют общее впечатление от интерьера. Одним из таких решений стали скрытые плинтусы, которые постепенно вытесняют традиционные белые молдинги.

Главред решил выяснить, почему скрытые плинтусы набирают популярность и какие преимущества они дают владельцам квартир и домов

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Как пишет Gazeta.pl, новый тренд направлен на создание ощущения большего пространства и визуальной целостности помещения.

Еще недавно белые плинтусы считались стандартом отделки. Они четко отделяли стену от пола и подчеркивали границы помещения. Однако дизайнеры обращают внимание, что контрастные элементы могут визуально уменьшать комнату, особенно если речь идет о небольших квартирах.

Как скрытые плинтусы меняют восприятие пространства

Именно поэтому современные интерьеры все чаще оформляют с помощью скрытых плинтусов или так называемых теневых зазоров. В таком случае стена плавно переходит в пол без выступающих элементов, создавая аккуратный и минималистичный вид.

Эксперты в сфере дизайна интерьера отмечают, что скрытые плинтусы хорошо сочетаются со светлыми цветами, натуральными материалами и лаконичными формами, которые остаются среди главных трендов последних лет. Такой подход позволяет сделать помещение визуально более просторным и придать ему характерные черты премиального жилья.

Еще одним преимуществом нового решения является практичность. Отсутствие выступающих элементов упрощает уборку, а мебель можно располагать почти вплотную к стенам. Кроме того, на таких конструкциях скапливается меньше пыли.

Скрытый плинтус
Скрытый плинтус / фото: ua.depositphotos.com

Что нужно знать перед установкой скрытых плинтусов

В то же время установка скрытых плинтусов требует тщательного планирования еще на стадии ремонта. Чаще всего для монтажа используются специальные алюминиевые профили, которые интегрируются в конструкцию стены до завершения отделочных работ. Именно поэтому наилучшего результата удается достичь, если такое решение закладывается еще до укладки пола и финишной отделки стен.

Почему тренд из премиальных интерьеров становится массовым

Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с традиционными плинтусами, спрос на скрытые системы продолжает расти. Если раньше их можно было увидеть преимущественно в элитных дизайнерских проектах, то сегодня производители предлагают широкий выбор решений для обычных квартир и частных домов.

Что нужно знать о плинтусах скрытого монтажа — смотрите в видео.

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Об источнике: Gazeta.pl

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