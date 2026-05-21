Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся все

Мода на ретро заставила людей искать уникальную мебель в комиссионках, ведь культовая мебель в 2026 году сочетает в себе эстетику шестидесятых годов.

Какие вещи с блошиных рынков дизайнеры скупают для дорогих интерьеров / Коллаж: Главред, фото: pexels

Стиль ретро сейчас на пике популярности, поэтому люди все чаще ищут уникальные предметы в комиссионных магазинах и на блошиных рынках. В результате современные интерьеры определяются многослойным сочетанием эпох и эстетики. Дизайнеры интерьера рассказали, какие винтажные находки сейчас наиболее востребованы.

Семь винтажных дизайнерских трендов 2026

Лампа Atollo

Легендараня лампа Atollo, разработанная Вико Маджистретти в 1977 году, стала знаковой иконой итальянского дизайна, получив престижную премию Compasso d'Oro всего два года спустя, пишет Martha Stewart.

Благодаря своим эффектным цилиндрическим, конусным и полусферическим элементам, она радикально упростила традиционный силуэт прикроватной лампы, превратив его в неизменно современное произведение искусства.

Сегодня Atollo переживает новую волну популярности. Геометрический силуэт этой лампы одновременно кажется и футуристичным, и архитектурным и вневременным.

Лампа прекрасно сочетается с теплыми породами дерева, камнем, льном и матовыми поверхностями.

Лампа Atollo / Фото: pexels

Диван Le Bambole

Диван Le Bambole был разработан Марио Беллини в 1972 году и стал иконой итальянского дизайна благодаря своему мягкому силуэту и радикальному подходу к комфорту.

Возрождение этого стиля отражает более широкую тенденцию к созданию интерьеров, которые вызывают эмоции, тактильные ощущения и создают ощущение комфорта.

Органичные формы и обволакивающий комфорт диванов Le Bambole сегодня очень востребованы, поскольку люди стремятся к домам, которые кажутся более расслабленными, чувственными и отражают их индивидуальность.

Такой диван лучше всего смотрится в качестве скульптурного центрального элемента в лаконичном современном пространстве. Дизайнеры рекомендуют сочетать его с натуральным камнем, теплыми породами дерева или мягкими текстурами букле.

Диван Le Bambole / скриншот bebitaliacomo.com

Кресло для отдыха CH27

Интерес к дизайну 60-х и 70-х годов в последние годы резко возрос. Кресло CH27 Lounge Chair от Ханса Вегнера находится в самом центре этого движения.

Это кресло, созданное в 1951 году, отличается изящно вырезанными роговыми элементами на спинке, которые с тех пор стали его визитной карточкой.

Кресло лучше всего подходит для минималистичных интерьеров, где преобладают натуральные материалы, такие как лен, дерево, камень и нейтральные тона.

CH27 Lounge Chair / Фото: pexels.com

Стул Heart Chair (модель A5828)

Это винтажный предмет мебели 1960-х годов. Он получил свое название благодаря характерной спинке в форме сердца.

Дизайнерами этого культового стула являются Хелена и Ежи Курманович (Helena & Jerzy Kurmanowicz). Изначально они производились на мебельной фабрике в городе Радомско (Польша).

Это стул обладает органичной теплотой скандинавского модернизма. Задняя стенка в форме сердца узнаваема, но при этом ненавязчива, что позволяет ей вписываться в самые разные стили декора.

Дизайнеры рекомендует делать обивку этих стульев яркой тканью, дополненной насыщенным оттенком дерева. Они хорошо сочетаются с лаконичными, современными обеденными столами, которые помогают подчеркнуть скульптурный силуэт стула.

Стул Heart Chair - модель A5828 / скриншот pamono.eu

Кресло и пуфик Eames Lounge Chair

Легендарное кресло Eames с оттоманкой для ног было создано в 1956 году американскими дизайнерами Чарльзом и Рэй Имз. Эти предметы уже почти семь десятилетий являются неотъемлемой частью дизайнерского канона.

Оригинальные модели с момента создания и по сей день выпускаются американской фабрикой Herman Miller (для рынка США) и европейской Vitra. Из-за культового статуса кресло часто копируется.

Дизайнеры интерьеров говорят, что изогнутая деревянная спинка должна оставаться полностью открытой — в крайнем случае, ее можно дополнить простой поясничной подушкой или шерстяным пледом.

CH24 Wishbone Chair

Стул также известен как Y-Chair или Wishbone. Это культовый обеденный стул, ставший эталоном скандинавского дизайна. Он был создан в 1949 году легендарным датским дизайнером Хансом Вегнером (Hans J. Wegner) для мебельной фабрики Carl Hansen & Søn. С тех пор стул находится в непрерывном производстве.

Внешний вид стула и ощущения минималистичны, а вырезы обеспечивают прозрачность и легкость.

Кроме того, Wishbone Chair обладает универсальностью, которой могут похвастаться немногие стулья — его можно использовать как в повседневной жизни, так и в более праздничных ситуациях, в столовой или студии.

CH24 Wishbone Chair / Фото: pexels.com

Обеденный стол "Тюльпан"

Немногие столы так легко узнаваемы, как стол Tulip Table от Ээро Сааринена для Knoll. Разработанный в 1956 году, этот стол достиг своего культурного пика в 60-х и 70-х годах. В 2026 году он снова обрел популярность.

С точки зрения оформления, для сервировки стола требуется совсем немного. Достаточно одной органической вазы с суккулентами, длинной деревянной вазы или простой цветочной композиции.

Обеденный стол "Тюльпан" / Фото: pexels.com

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

