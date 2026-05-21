Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся все

Анна Ярославская
21 мая 2026, 11:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мода на ретро заставила людей искать уникальную мебель в комиссионках, ведь культовая мебель в 2026 году сочетает в себе эстетику шестидесятых годов.
Ретро-декор
Какие вещи с блошиных рынков дизайнеры скупают для дорогих интерьеров / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Винтажный стиль и смешение эпох стали главным трендом в интерьере
  • Популярность вернули семь культовых мебельных шедевров XX века
  • Дизайнеры советуют сочетать ретро-предметы с камнем и деревом

Стиль ретро сейчас на пике популярности, поэтому люди все чаще ищут уникальные предметы в комиссионных магазинах и на блошиных рынках. В результате современные интерьеры определяются многослойным сочетанием эпох и эстетики. Дизайнеры интерьера рассказали, какие винтажные находки сейчас наиболее востребованы.

Семь винтажных дизайнерских трендов 2026

Лампа Atollo

видео дня

Легендараня лампа Atollo, разработанная Вико Маджистретти в 1977 году, стала знаковой иконой итальянского дизайна, получив престижную премию Compasso d'Oro всего два года спустя, пишет Martha Stewart.

Благодаря своим эффектным цилиндрическим, конусным и полусферическим элементам, она радикально упростила традиционный силуэт прикроватной лампы, превратив его в неизменно современное произведение искусства.

Сегодня Atollo переживает новую волну популярности. Геометрический силуэт этой лампы одновременно кажется и футуристичным, и архитектурным и вневременным.

Лампа прекрасно сочетается с теплыми породами дерева, камнем, льном и матовыми поверхностями.

Лампа Atollo
Лампа Atollo / Фото: pexels

Диван Le Bambole

Диван Le Bambole был разработан Марио Беллини в 1972 году и стал иконой итальянского дизайна благодаря своему мягкому силуэту и радикальному подходу к комфорту.

Возрождение этого стиля отражает более широкую тенденцию к созданию интерьеров, которые вызывают эмоции, тактильные ощущения и создают ощущение комфорта.

Органичные формы и обволакивающий комфорт диванов Le Bambole сегодня очень востребованы, поскольку люди стремятся к домам, которые кажутся более расслабленными, чувственными и отражают их индивидуальность.

Такой диван лучше всего смотрится в качестве скульптурного центрального элемента в лаконичном современном пространстве. Дизайнеры рекомендуют сочетать его с натуральным камнем, теплыми породами дерева или мягкими текстурами букле.

Диван Le Bambole
Диван Le Bambole / скриншот bebitaliacomo.com

Кресло для отдыха CH27

Интерес к дизайну 60-х и 70-х годов в последние годы резко возрос. Кресло CH27 Lounge Chair от Ханса Вегнера находится в самом центре этого движения.

Это кресло, созданное в 1951 году, отличается изящно вырезанными роговыми элементами на спинке, которые с тех пор стали его визитной карточкой.

Кресло лучше всего подходит для минималистичных интерьеров, где преобладают натуральные материалы, такие как лен, дерево, камень и нейтральные тона.

CH27 Lounge Chair
CH27 Lounge Chair / Фото: pexels.com

Стул Heart Chair (модель A5828)

Это винтажный предмет мебели 1960-х годов. Он получил свое название благодаря характерной спинке в форме сердца.

Дизайнерами этого культового стула являются Хелена и Ежи Курманович (Helena & Jerzy Kurmanowicz). Изначально они производились на мебельной фабрике в городе Радомско (Польша).

Это стул обладает органичной теплотой скандинавского модернизма. Задняя стенка в форме сердца узнаваема, но при этом ненавязчива, что позволяет ей вписываться в самые разные стили декора.

Дизайнеры рекомендует делать обивку этих стульев яркой тканью, дополненной насыщенным оттенком дерева. Они хорошо сочетаются с лаконичными, современными обеденными столами, которые помогают подчеркнуть скульптурный силуэт стула.

Стул Heart Chair - модель A5828
Стул Heart Chair - модель A5828 / скриншот pamono.eu

Кресло и пуфик Eames Lounge Chair

Легендарное кресло Eames с оттоманкой для ног было создано в 1956 году американскими дизайнерами Чарльзом и Рэй Имз. Эти предметы уже почти семь десятилетий являются неотъемлемой частью дизайнерского канона.

Оригинальные модели с момента создания и по сей день выпускаются американской фабрикой Herman Miller (для рынка США) и европейской Vitra. Из-за культового статуса кресло часто копируется.

Дизайнеры интерьеров говорят, что изогнутая деревянная спинка должна оставаться полностью открытой — в крайнем случае, ее можно дополнить простой поясничной подушкой или шерстяным пледом.

Смотрите видео - Как выглядит легендарное кресло Eames Lounge Chair:

CH24 Wishbone Chair

Стул также известен как Y-Chair или Wishbone. Это культовый обеденный стул, ставший эталоном скандинавского дизайна. Он был создан в 1949 году легендарным датским дизайнером Хансом Вегнером (Hans J. Wegner) для мебельной фабрики Carl Hansen & Søn. С тех пор стул находится в непрерывном производстве.

Внешний вид стула и ощущения минималистичны, а вырезы обеспечивают прозрачность и легкость.

Кроме того, Wishbone Chair обладает универсальностью, которой могут похвастаться немногие стулья — его можно использовать как в повседневной жизни, так и в более праздничных ситуациях, в столовой или студии.

CH24 Wishbone Chair
CH24 Wishbone Chair / Фото: pexels.com

Обеденный стол "Тюльпан"

Немногие столы так легко узнаваемы, как стол Tulip Table от Ээро Сааринена для Knoll. Разработанный в 1956 году, этот стол достиг своего культурного пика в 60-х и 70-х годах. В 2026 году он снова обрел популярность.

С точки зрения оформления, для сервировки стола требуется совсем немного. Достаточно одной органической вазы с суккулентами, длинной деревянной вазы или простой цветочной композиции.

Обеденный стол
Обеденный стол "Тюльпан" / Фото: pexels.com

Как писал Главред, дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Также мы писали о том, что пустые бутылки от вина или других напитков не стоит спешить выбрасывать в мусорное ведро. Из них можно создать уникальный светильник, который будет прекрасно смотреться над обеденным столом или в любом другом месте дома.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
интерьер дизайнеры дизайн
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

13:18Украина
"Цель РФ — захватить новый областной центр": РФ пошла в наступление на севере

"Цель РФ — захватить новый областной центр": РФ пошла в наступление на севере

12:39Фронт
РФ массированно атакует областной центр: есть попадание, количество раненых выросло

РФ массированно атакует областной центр: есть попадание, количество раненых выросло

11:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Китайский гороскоп на сегодня, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Китайский гороскоп на сегодня, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Последние новости

13:18

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

13:18

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

12:53

Уголовные дела, самовары, российский паспорт. Журналисты рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

12:45

"Встречают тут с цветами": Даша Евтух внезапно вернулась в УкраинуВидео

12:39

"Цель РФ — захватить новый областной центр": РФ пошла в наступление на севере

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
12:39

Грозит ли Германии дефицит топлива: эксперт раскрыл, что скрывается за паникойВидео

12:31

Зачем хитрые хозяйки и повара бросают кубик льда на сковородку перед жаркойВидео

12:25

Тиктокер взорвал интернет, показав странную деталь на прищепкахВидео

12:24

Как почистить килограмм молодого картофеля за пять минут – лайфхак

Реклама
12:03

Свекровь Тодоренко предупреждала ее: что случилось в браке предательницы

11:48

РФ массированно атакует областной центр: есть попадание, количество раненых выросло

11:46

Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся всеВидео

11:44

Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

11:24

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявлениеВидео

11:17

Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибалисьВидео

11:14

РФ потеряла имидж "энергетической сверхдержавы": эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ

10:53

Во время приема Путина в Китае произошел курьез с намеком на переворот в РФ

10:34

Вышиванки и улыбки: Зеленский с супругой появились в особенных образах

10:04

5 причин, по которым перец не растет после посадки в грунт: что с этим делатьВидео

Реклама
10:02

Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в садуВидео

09:58

РФ хочет использовать Германию для давления на Украину: в чем замысел Кремля

09:50

"Зачем приглашать": Данилко жестко разнес Евровидение 2026 и объявил о решении

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Рейтинг онлайн-школ по математике по результатам НМТ-2025: кто стал лидером дистанционного образования новости компании

09:07

Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

09:06

Год перемен: успех и удача ждут четырех знаков зодиака до конца 2026

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 мая (обновляется)

08:17

В российской Сызрани пожар и черный дым: НПЗ атаковали дроны

07:50

Портников: Визит Путина в Китай не принес главногомнение

07:12

Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

06:52

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталыФото

05:45

В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь УкраинаВидео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

04:41

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

04:25

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

03:30

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:01

Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

Реклама
00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:07

Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

20 мая, среда
23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять