Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

Сторонники строгой чистоты языка советуют избегать этого слова, считая его калькой.

https://glavred.info/culture/kak-skazat-nesushchaya-stena-na-ukrainskom-yazyke-otvet-udivit-mnogih-10766423.html Ссылка скопирована

Можно ли говорить "несущая стена" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня

Как сказать на украинском "несущая стена"

Почему это словосочетание вызывает много споров

Лингвистическая дискуссия вокруг слова "несущий" снова вышла за пределы филологических кабинетов и превратилась в полноценный спор между экспертами и популяризаторами украинского языка. Одни настаивают: форма с суффиксом -уч- относится к активным причастиям и поэтому якобы противоречит нормам. Другие же убеждают, что это обычное прилагательное, да еще и вполне исконное.

В центре спора оказалась привычная для ремонтов и строительства фраза "несущая стена". Сторонники строгой чистоты речи советуют избегать этого слова, считая его калькой. Однако словари дают иную картину: "несущий" фиксируется именно как прилагательное, а не как причастие, пишет Oboz.ua.

Попытка поставить его в прошедшее или будущее время или образовать совершенный вид заканчивается ничем — глагольных признаков нет.

Суффикс -уч- тоже не чужд украинскому языку. Он встречается в таких словах, как "ревучий", "гавкучий", "балакучий", "тягучий". Поэтому и "несуча стіна" вписывается в эту систему без каких-либо нарушений. Именно на это обратила внимание филолог Ольга Дубчак, комментируя ситуацию для издания.

Она подчеркнула, что языковая традиция позволяет использовать такие прилагательные естественно и без опасений. Если "ревучий" Днепр не вызывает сомнений, то и стена, которая несет конструкцию, вполне может быть несущей.

Следовательно, никаких оснований исключать это слово из употребления нет.

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред