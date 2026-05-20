Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

Лингвистическая дискуссия вокруг слова "несущий" снова вышла за пределы филологических кабинетов и превратилась в полноценный спор между экспертами и популяризаторами украинского языка. Одни настаивают: форма с суффиксом -уч- относится к активным причастиям и поэтому якобы противоречит нормам. Другие же убеждают, что это обычное прилагательное, да еще и вполне исконное.
В центре спора оказалась привычная для ремонтов и строительства фраза "несущая стена". Сторонники строгой чистоты речи советуют избегать этого слова, считая его калькой. Однако словари дают иную картину: "несущий" фиксируется именно как прилагательное, а не как причастие, пишет Oboz.ua.
Попытка поставить его в прошедшее или будущее время или образовать совершенный вид заканчивается ничем — глагольных признаков нет.
Суффикс -уч- тоже не чужд украинскому языку. Он встречается в таких словах, как "ревучий", "гавкучий", "балакучий", "тягучий". Поэтому и "несуча стіна" вписывается в эту систему без каких-либо нарушений. Именно на это обратила внимание филолог Ольга Дубчак, комментируя ситуацию для издания.
Она подчеркнула, что языковая традиция позволяет использовать такие прилагательные естественно и без опасений. Если "ревучий" Днепр не вызывает сомнений, то и стена, которая несет конструкцию, вполне может быть несущей.
Следовательно, никаких оснований исключать это слово из употребления нет.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
