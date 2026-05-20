Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Чтобы обнаружить паразита с помощью смартфона, необходимо выполнить несколько простых шагов.

Обнаружить клеща можно с помощью мобильного телефона

Как найти клеща на теле с помощью смартфона

Что делать после находки

Во время прогулок с собакой риск подцепить клеща стремительно возрастает — и именно возвращение домой все чаще превращается в тщательный осмотр шерсти и кожи животного. Издание gry‑online обращает внимание: современный смартфон может существенно упростить эту рутину.

Автор материала Збигнев Возницкий объясняет, что обычная лупа в телефоне способна заменить сложные программы. По его словам, достаточно открыть приложение "Лупа" и активировать фильтр инверсии цветов — именно он делает мелкие темные объекты на светлом фоне более заметными. На iPhone эта функция доступна сразу, а владельцам Android советуют скачивать подобные приложения, но только из проверенных источников.

Как работает трюк

Инверсия цветов создает контраст, благодаря которому даже маленький молодой клещ выделяется на шерсти. Эксперты по уходу за животными отмечают, что алгоритм включения фильтра на iOS и Android схож, хотя на Android все зависит от конкретного приложения. На iPhone достаточно добавить фильтры на панель управления "Лупа" и выбрать инвертированный режим. На Android иногда приходится включать инверсию вручную в настройках приложения.

Когда клещ уже найден

Увеличение изображения — еще одно преимущество смартфона. Камера позволяет быстро понять, действительно ли это паразит или обычная пылинка. Если подтвердилось, что это клещ, специалисты советуют действовать немедленно: аккуратно удалить его пинцетом, а затем обратиться к врачу или ветеринару в зависимости от того, кого именно укусил паразит.

Какие болезни переносит клещ? В Украине обитает большое количество разновидностей клещей, опасными с точки зрения переноса заболеваний являются прежде всего иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья МЗ Украины. Наиболее опасные из них: Клещевой вирусный энцефалит;

Болезнь Лайма;

Гранулоцитарный анаплазмоз;

Моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

Туляремия.

