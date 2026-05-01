Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

Лесники поделились методом, который поможет значительно снизить риск укуса клеща.

https://glavred.info/lifehack/lesniki-raskryli-genialno-prostoy-sposob-zashchity-ot-kleshchey-chto-nuzhno-sdelat-10760999.html Ссылка скопирована

Как защититься от клещей — что отпугивает клещей

Укус клеща может представлять серьезную опасность для здоровья, ведь эти паразиты способны переносить опасные инфекции, в частности болезнь Лайма. Специалисты, которые ежедневно работают в лесах и хорошо знают риски, поделились способом, который поможет существенно снизить вероятность укуса.

Как защититься от клещей

Сотрудники Карконошского национального парка советуют использовать обычный липкий ролик для очистки одежды, который обычно применяют для удаления пыли или шерсти животных. После прогулки по лесу или парку стоит тщательно "прокатать" им всю одежду — от брюк до рукавов. Несмотря на то, что клещи крепко цепляются за ткань своими лапками, клейкая поверхность ролика легко снимает их еще до того, как они доберутся до кожи, пишет Blikk.

видео дня

Эксперты объясняют: клещи не кусают сразу. Они могут часами передвигаться по одежде, ища удобное место. Именно это время и дает возможность избавиться от паразита простым способом.

Правильная одежда — первая линия защиты

Лесники отмечают, что важную роль играет выбор одежды. Рекомендуем выбирать светлые вещи с длинными рукавами и брюки, закрывающие ноги. Это не только затрудняет доступ к коже, но и помогает быстрее заметить темных клещей.

Дополнительной защитой могут стать натуральные эфирные масла — лимонного эвкалипта, лаванды, шалфея или гвоздики. Если обработать ими обувь и одежду, резкий запах отпугнет паразитов. В то же время специалисты подчеркивают, что самыми надежными остаются сертифицированные репелленты, которые прошли проверку и гарантируют эффективность.

Что обязательно нужно сделать после прогулки

После возвращения из природы рекомендуем внимательно осмотреть тело. Клещи часто прячутся в труднодоступных местах — под мышками, за ушами, в сгибах колен, в волосах или даже в интимных зонах. Такой осмотр поможет вовремя обнаружить опасного паразита и избежать осложнений.

Как уберечься от укуса клеща инфографика / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, что нужно сделать, если укусил клещ:

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред