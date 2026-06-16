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"Рекордный курс доллара": раскрыта главная причина ослабления гривны

Алексей Тесля
16 июня 2026, 01:45
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НБУ благодаря масштабной внешней поддержке нашей страны имеет рекордные золотовалютные резервы, напомнил Андрей Новак.
Новак
Андрей Новак прокомментировал ситуацию на валютном рынке / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Facebook А.Новака

Главное из заявлений Новака:

  • Курс гривны можно было бы поддерживать еще более стабильным
  • Основной фактор, который сейчас толкает доллар вверх, а гривну вниз, – это война

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, какие факторы приводят к подорожанию доллара и ослаблению гривны.

"Несмотря на громкие заголовки в СМИ о "рекордах курса доллара", "рекордах падения гривны", "рекордах девальвации гривны", оценивать колебания курса следует не абсолютными величинами, а относительными. Если посмотреть, на сколько процентов произошла девальвация гривны, когда доллар достиг 45, то изменения на самом деле не являются значительными, особенно учитывая то, что продолжается война. Причем горячая фаза войны длится уже пятый год, и Украина несет огромные человеческие и экономические потери", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что Национальный банк Украины благодаря масштабной внешней поддержке нашей страны имеет рекордные золотовалютные резервы – около 55 миллиардов долларов, чего не было даже в самые благополучные мирные годы.

"При этом сейчас у нас значительно меньшие внешнеэкономические обороты из-за войны, ограниченных возможностей экспорта, нарушенной логистики и т. д. И при таких значительно меньших внешнеэкономических оборотах у нас рекордные золотовалютные резервы, что позволяет Нацбанку поддерживать стабильность курса национальной валюты. По моему мнению, он мог бы делать это даже лучше, чем сейчас", - считает он.

В то же время экономист уточнил, что есть также и объективные обстоятельства – война: и как для воюющей страны, ситуация с курсом гривны является относительно неплохой.

"Но, с другой стороны, учитывая рекордные резервы и масштабную внешнюю финансовую поддержку Украины, курс гривны можно было бы поддерживать еще более стабильным. Поэтому основной фактор, который сейчас толкает доллар вверх, а гривну вниз, – это война, так как экспорт ограничен, а импорт постоянно растет", - говорит он.

Новак добавил, что основная причина роста импорта – это, прежде всего, закупка вооружения, амуниции, энергетического оборудования из-за постоянных ударов по нашей энергосистеме, а также другой техники и оборудования, необходимых для ликвидации последствий почти ежедневных российских атак по всей территории Украины.

"Это заставляет нас значительно наращивать импорт различной продукции – от вооружения до гражданской техники и оборудования. Когда импорт растет, а экспорт ограничен, возникает отрицательное сальдо внешней торговли. Но, опять же, учитывая наличие огромных золотовалютных резервов НБУ, курс гривны можно было бы поддерживать несколько лучше", - резюмировал он.

Курс доллара
/ Инфографика: Главред

Что ожидает курс: прогноз финансовых экспертов

Аналитики инвестиционной компании ICU отмечают, что недавнее укрепление гривны не стало неожиданностью. По их мнению, оно является результатом последовательной политики Национального банка Украины, который поддерживал стабильность рынка посредством валютных интервенций.

При этом специалисты считают, что в дальнейшем НБУ может сократить объёмы своего вмешательства, что приведёт к более выраженным колебаниям курса и постепенному движению в сторону контролируемого ослабления гривны.

Курс доллара - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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