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Когда курс доллара может подскочить до 46 гривен - неутешительный прогноз

Мария Николишин
30 июля 2025, 14:35
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В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.
Когда курс доллара может подскочить до 46 гривен - неутешительный прогноз
Что будет с курсом доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • До конца года курс доллара может составить 43,5 грн/долл
  • Если война будет продолжаться, то уже в 2026 году валюта может подорожать до 46 грн/долл

Курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года. Об этом говорится в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital.

Аналитики отмечают, что высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность.

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Кроме того, в компании продолжают ожидать незначительное ослабление курса гривни относительно доллара во втором полугодии текущего года на фоне снижения инфляции и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту.

"Мы прогнозируем курс гривни на уровне 43,5 грн/долл. на конец 2025 года и 46,0 грн/долл. на конец 2026 года в сценарии длительной войны", - пишет в прогнозе.

Стоит добавить, что в условиях "устойчивого перемирия" НБУ, вероятно, будет держать гривну стабильной относительно доллара на уровне около 44 гривни за доллар.

Каким будет курс валют в августе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что ситуация на валютном рынке в начале августа будет похожей на июльскую, поэтому не стоит ожидать обесценивания доллара или евро.

По его словам, вероятно, стоимость доллара в первые дни месяца будет в пределах до 42 гривен, а евро - 49,5 гривен.

Когда курс доллара может подскочить до 46 гривен - неутешительный прогноз
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Независимый эксперт Александр Хмелевский сказал, что уже осенью 2025 года на межбанке курс гривни будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,5 - 49,8 грн за евро.

В то же время, кандидат экономических наук Иван Ус считает, что уже в ближайшее время евро может подорожать до 5 гривен. Но украинцам стоит покупать как доллары, так и европейскую валюту.

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Об источнике: Dragon Capital

Dragon Capital - украинская инвестиционная компания, работает в сфере инвестиций и финансовых, брокерских услуг, управления активами, пишет Википедия.

В 2016-2020 компания с партнерами инвестировали в недвижимость $600 млн.

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