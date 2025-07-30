Когда курс доллара может подскочить до 46 гривен - неутешительный прогноз

Коротко:
- До конца года курс доллара может составить 43,5 грн/долл
- Если война будет продолжаться, то уже в 2026 году валюта может подорожать до 46 грн/долл
Курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года. Об этом говорится в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital.
Аналитики отмечают, что высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность.
Кроме того, в компании продолжают ожидать незначительное ослабление курса гривни относительно доллара во втором полугодии текущего года на фоне снижения инфляции и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту.
"Мы прогнозируем курс гривни на уровне 43,5 грн/долл. на конец 2025 года и 46,0 грн/долл. на конец 2026 года в сценарии длительной войны", - пишет в прогнозе.
Стоит добавить, что в условиях "устойчивого перемирия" НБУ, вероятно, будет держать гривну стабильной относительно доллара на уровне около 44 гривни за доллар.
Каким будет курс валют в августе
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что ситуация на валютном рынке в начале августа будет похожей на июльскую, поэтому не стоит ожидать обесценивания доллара или евро.
По его словам, вероятно, стоимость доллара в первые дни месяца будет в пределах до 42 гривен, а евро - 49,5 гривен.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.
Независимый эксперт Александр Хмелевский сказал, что уже осенью 2025 года на межбанке курс гривни будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,5 - 49,8 грн за евро.
В то же время, кандидат экономических наук Иван Ус считает, что уже в ближайшее время евро может подорожать до 5 гривен. Но украинцам стоит покупать как доллары, так и европейскую валюту.
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Об источнике: Dragon Capital
Dragon Capital - украинская инвестиционная компания, работает в сфере инвестиций и финансовых, брокерских услуг, управления активами, пишет Википедия.
В 2016-2020 компания с партнерами инвестировали в недвижимость $600 млн.
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