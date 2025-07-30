Когда курс доллара может подскочить до 46 гривен - неутешительный прогноз

В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

https://glavred.info/ukraine/kogda-kurs-dollara-mozhet-podskochit-do-46-griven-neuteshitelnyy-prognoz-10685741.html Ссылка скопирована

Что будет с курсом доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

До конца года курс доллара может составить 43,5 грн/долл

Если война будет продолжаться, то уже в 2026 году валюта может подорожать до 46 грн/долл

Курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года. Об этом говорится в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital.

Аналитики отмечают, что высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность.

видео дня

Кроме того, в компании продолжают ожидать незначительное ослабление курса гривни относительно доллара во втором полугодии текущего года на фоне снижения инфляции и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту.

"Мы прогнозируем курс гривни на уровне 43,5 грн/долл. на конец 2025 года и 46,0 грн/долл. на конец 2026 года в сценарии длительной войны", - пишет в прогнозе.

Стоит добавить, что в условиях "устойчивого перемирия" НБУ, вероятно, будет держать гривну стабильной относительно доллара на уровне около 44 гривни за доллар.

Каким будет курс валют в августе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что ситуация на валютном рынке в начале августа будет похожей на июльскую, поэтому не стоит ожидать обесценивания доллара или евро.

По его словам, вероятно, стоимость доллара в первые дни месяца будет в пределах до 42 гривен, а евро - 49,5 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Независимый эксперт Александр Хмелевский сказал, что уже осенью 2025 года на межбанке курс гривни будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,5 - 49,8 грн за евро.

В то же время, кандидат экономических наук Иван Ус считает, что уже в ближайшее время евро может подорожать до 5 гривен. Но украинцам стоит покупать как доллары, так и европейскую валюту.

Читайте также:

Об источнике: Dragon Capital Dragon Capital - украинская инвестиционная компания, работает в сфере инвестиций и финансовых, брокерских услуг, управления активами, пишет Википедия. В 2016-2020 компания с партнерами инвестировали в недвижимость $600 млн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред