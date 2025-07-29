Доллар и евро рванули в крутое пике - новый курс валют

Нацбанк усилил гривню в последние дни июля.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 30 июля

Сколько будет стоить евро видео дня

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины незначительно снизил официальный курс доллара к гривне на среду, 30 июля. Курс евро подешевел существеннее. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, согласно данным на сайте НБУ, официальный курс доллара США установлен на уровне 41,79 грн. Доллар подешевел на 1,11 копейки за сутки.

В то же время курс евро подешевел существеннее - на 47 копеек. На среду, 30 июля, официальный курс евро составляет 48,22 грн.

На межбанковском валютном рынке ситуация несколько отличается. Котировки доллара выросли на 2 копейки - до 41,79 грн (покупка) и 41,82 грн (продажа).

На наличном рынке ситуация обратная - курсы пошли вниз. Доллар подешевел до 41,90 грн, а евро упал до 48,95 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 29 июля НБУ повысил официальный курс доллара до 41,80 грн (+2 коп.), тогда как курс евро снизился до 48,70 грн (-28 коп.). На межбанке и наличном рынке курсы остались стабильными.

Также новое торговое соглашение между США и ЕС позволило избежать таможенной эскалации, но стало финансово обременительным для Евросоюза. США вводят 15% пошлину на европейские товары (вместо 30%), а ЕС обязуется инвестировать в США и закупать американские энергоносители на $750 млрд.

Как сообщал Главред, НБУ удерживает стабильный курс гривни благодаря валютным резервам и иностранным кредитам. В августе курс останется стабильным, но во второй половине месяца возможен рост спроса на валюту.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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