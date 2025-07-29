Уже с 31 июля: в Украине существенно вырастут тарифы на свет

Сейчас тариф находится на уровне 9 тысяч гривен за МВТ-час.

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Тарифы на свет для бизнеса / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Бизнес будет платить больше за свет вечером

Изменения вступят в силу 31 июля

Это позволит получать ток из-за рубежа

В Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступят в силу в последний день июля 2025 года. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Известно, что прайс-кэпы для бизнеса в период суток с 17:00 до 23:00 будут составлять:

видео дня

15 000 гривен за МВт-ч - на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (сейчас тариф находится на уровне 9 000 гривен за МВТ-ч);

16 000 гривен за МВт-ч - на балансирующем рынке (сейчас - 10 000 гривен за МВт-ч).

Стоит заметить, что решение об обновлении тарифов на электрическую энергию в НКРЭКУ обосновали тем, что это позволит получать ток из-за рубежа.

В частности говорится, что по состоянию на сейчас импорт происходит не на полную мощность из-за повышения цен на электроэнергию в ЕС. Это позволит минимизировать риск отключений света для потребителей.

"В июле 2025 года у нас только 71% вечерних часов была возможность у трейдеров импортировать электроэнергию. Остальное время импорт был невозможен", - отметила народный депутат Виктория Гриб.

Как уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сказал, что в июле 2025 года бытовые потребители в Украине платят квитанции за использование электроэнергии по тарифу 4,32 гривни за кВт/ч. Но Украина обязана привести цены на коммунальные услуги к европейским.

Также известно, что в июне фактическая цена реализации газа в Украине выросла на 11,9%. Теперь топливо стоит на 5 000 гривен дороже, чем в прошлом году. Для бытовых потребителей цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года.

Кроме того, после окончания полномасштабной войны в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В Международном валютном фонде отмечают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости.

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Об источнике: НКРЭКУ НКРЭКУ - национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Является независимым государственным коллегиальным органом, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года, пишет Википедия.

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