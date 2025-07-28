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Деньги на дрова: кто из украинцев может получить финансовую помощь от государства

Марина Фурман
28 июля 2025, 11:20
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Размер помощи будет составлять около 19 тыс. грн.
коммунальные услуги, отопление
Кому государство поможет купить твердое топливо на зиму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Кому из украинцев выделят средства на покупку твердого топлива
  • Как подать заявку на помощь

Жителям Никополя Днепропетровской области государство поможет переждать зиму. В частности, жители города могут зарегистрироваться на денежную помощь, чтобы приобрести твердое топливо. Размер такой финансовой поддержки составит около 19 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горсовета.

В ведомстве уточнили, что финансовая помощь предоставляется жителям города, которые фактически проживают в жилых домах или жилых помещениях, которые отапливаются твердым печным бытовым топливом.

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Как получить денежную помощь

По данным Никопольского горсовета, регистрация для получения денежной помощи на покупку твердого топлива продлится до 8 августа 2025 года.

С собой нужно иметь пакет следующих документов (стоит взять копии и оригиналы):

  • паспорт/временное удостоверение гражданина получателя и всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве;
  • идентификационный код заявителя и всех членов семьи;
  • справка, дающая право на льготы и гарантии;
  • паспорт с отметкой о регистрации адреса проживания в случае несоответствия с местом нахождения домохозяйства;
  • справка о регистрации места жительства в случае расхождений зарегистрированного и фактического местожительства;
  • справка о постановке на учет переселенцев;
  • техпаспорт на дом/справки о печном отоплении в доме;
  • справка о реквизитах банковского счета.

Где можно подать заявку на помощь

Заявки будут принимать до 8 августа 2025 года с 9:00 до 16:00 в Никополе в следующих учреждениях:

  • Культурно-досуговый центр;
  • Центральная библиотека.
  • УСП (Юридическая академия);
  • Лицей № 6;
  • Клуб "Оберег".

Для получения более подробной информации можно обратиться по номеру телефона, указанному на странице городского совета.

Денежная помощь украинцам - новости по теме

Напомним, Главред писал, что украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Грантовую программу инициировали в городе Николаев.

Также во Львовской области женщины могут получить финансовую помощь в размере от 50 000 до 150 000 гривен для развития или восстановления собственного дела.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала инициатива о предоставлении на каждого первоклассника по 5 тыс. грн. Такие средства будут предоставляться только на учеников, которые впервые идут в школу.

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Об источнике: Никопольский городской совет

Никопольский городской совет - орган местного самоуправления Никопольской городской общины в Никопольском районе Днепропетровской области с административным центром в городе Никополь. Председатель городского совета - Саюк Александр Иванович.

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