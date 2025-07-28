Деньги на дрова: кто из украинцев может получить финансовую помощь от государства

Размер помощи будет составлять около 19 тыс. грн.

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Кому государство поможет купить твердое топливо на зиму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Кому из украинцев выделят средства на покупку твердого топлива

Как подать заявку на помощь

Жителям Никополя Днепропетровской области государство поможет переждать зиму. В частности, жители города могут зарегистрироваться на денежную помощь, чтобы приобрести твердое топливо. Размер такой финансовой поддержки составит около 19 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горсовета.

В ведомстве уточнили, что финансовая помощь предоставляется жителям города, которые фактически проживают в жилых домах или жилых помещениях, которые отапливаются твердым печным бытовым топливом.

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Как получить денежную помощь

По данным Никопольского горсовета, регистрация для получения денежной помощи на покупку твердого топлива продлится до 8 августа 2025 года.

С собой нужно иметь пакет следующих документов (стоит взять копии и оригиналы):

паспорт/временное удостоверение гражданина получателя и всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве;

идентификационный код заявителя и всех членов семьи;

справка, дающая право на льготы и гарантии;

паспорт с отметкой о регистрации адреса проживания в случае несоответствия с местом нахождения домохозяйства;

справка о регистрации места жительства в случае расхождений зарегистрированного и фактического местожительства;

справка о постановке на учет переселенцев;

техпаспорт на дом/справки о печном отоплении в доме;

справка о реквизитах банковского счета.

Где можно подать заявку на помощь

Заявки будут принимать до 8 августа 2025 года с 9:00 до 16:00 в Никополе в следующих учреждениях:

Культурно-досуговый центр;

Центральная библиотека.

УСП (Юридическая академия);

Лицей № 6;

Клуб "Оберег".

Для получения более подробной информации можно обратиться по номеру телефона, указанному на странице городского совета.

Денежная помощь украинцам - новости по теме

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Об источнике: Никопольский городской совет Никопольский городской совет - орган местного самоуправления Никопольской городской общины в Никопольском районе Днепропетровской области с административным центром в городе Никополь. Председатель городского совета - Саюк Александр Иванович.

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