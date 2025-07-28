Деньги на дрова: кто из украинцев может получить финансовую помощь от государства

О чем идет речь в материале:
- Кому из украинцев выделят средства на покупку твердого топлива
- Как подать заявку на помощь
Жителям Никополя Днепропетровской области государство поможет переждать зиму. В частности, жители города могут зарегистрироваться на денежную помощь, чтобы приобрести твердое топливо. Размер такой финансовой поддержки составит около 19 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горсовета.
В ведомстве уточнили, что финансовая помощь предоставляется жителям города, которые фактически проживают в жилых домах или жилых помещениях, которые отапливаются твердым печным бытовым топливом.
Как получить денежную помощь
По данным Никопольского горсовета, регистрация для получения денежной помощи на покупку твердого топлива продлится до 8 августа 2025 года.
С собой нужно иметь пакет следующих документов (стоит взять копии и оригиналы):
- паспорт/временное удостоверение гражданина получателя и всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве;
- идентификационный код заявителя и всех членов семьи;
- справка, дающая право на льготы и гарантии;
- паспорт с отметкой о регистрации адреса проживания в случае несоответствия с местом нахождения домохозяйства;
- справка о регистрации места жительства в случае расхождений зарегистрированного и фактического местожительства;
- справка о постановке на учет переселенцев;
- техпаспорт на дом/справки о печном отоплении в доме;
- справка о реквизитах банковского счета.
Где можно подать заявку на помощь
Заявки будут принимать до 8 августа 2025 года с 9:00 до 16:00 в Никополе в следующих учреждениях:
- Культурно-досуговый центр;
- Центральная библиотека.
- УСП (Юридическая академия);
- Лицей № 6;
- Клуб "Оберег".
Для получения более подробной информации можно обратиться по номеру телефона, указанному на странице городского совета.
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Об источнике: Никопольский городской совет
Никопольский городской совет - орган местного самоуправления Никопольской городской общины в Никопольском районе Днепропетровской области с административным центром в городе Никополь. Председатель городского совета - Саюк Александр Иванович.
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