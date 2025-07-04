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До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты

Марина Фурман
4 июля 2025, 18:28
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Чтобы получить финансовую помощь, нужно соответствовать определенным критериям и подать заявку.
До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты
Кто из украинцев может получить финансовую помощь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому обещают выплатить до 124 тыс. грн
  • Как подать заявку на помощь

Украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Грантовую программу инициировали в Николаеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевского горсовета.

Кто может принять участие в грантовой программе

Претендовать на выплаты могут жители Николаевского и Баштанского районов, которые имеют бизнес-идеи и планируют заниматься предпринимательством во время войны.

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В рамках программы украинцы смогут получить грантовую поддержку - до 124 тыс. грн на реализацию своих проектов, в частности:

  • на покупку оборудования, инструментов или техники (на это можно направить 80% бюджета);
  • на приобретение сырья, материалов;
  • на аренду помещения или услуг (на это можно направить 20% от размера помощи).

В программе могут принять участие лица, которые не зарегистрированы как ФЛП, но готовы открыть после прохождения отбора в конкурсе.

Если вы подаете заявку, то стоит быть готовыми пройти пятидневное бесплатное обучение, также нужно будет подготовить бизнес-план и собрать необходимый пакет документов.

Первоочередность будет предоставлена для некоторых категорий граждан, а именно:

  • переселенцы;
  • ветераны;
  • лица с инвалидностью и их семьи;
  • одинокие родители;
  • многодетные семьи;
  • семьи с беременными женщинами или младенцами;
  • женщины и люди в возрасте от 45 лет.

Как зарегистрироваться на получение средств

Чтобы принять участие в грантовой программе необходимо заполнить специальную онлайн-анкету, которая размещена в заметке Николаевского горсовета. Заявки можно подавать до 10 августа 2025 года.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство выделит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Напомним, в 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Юристы рассказали, кто может получить выплаты.

Кроме того, украинкам пообещали до 150 тысяч грн на развитие и масштабирование собственного бизнеса. В конкурсе могут участвовать зарегистрированные ФЛП во Львове и Львовской области.

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Что такое социальная помощь?

Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".

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