До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты

Вы узнаете:
- Кому обещают выплатить до 124 тыс. грн
- Как подать заявку на помощь
Украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Грантовую программу инициировали в Николаеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевского горсовета.
Кто может принять участие в грантовой программе
Претендовать на выплаты могут жители Николаевского и Баштанского районов, которые имеют бизнес-идеи и планируют заниматься предпринимательством во время войны.
В рамках программы украинцы смогут получить грантовую поддержку - до 124 тыс. грн на реализацию своих проектов, в частности:
- на покупку оборудования, инструментов или техники (на это можно направить 80% бюджета);
- на приобретение сырья, материалов;
- на аренду помещения или услуг (на это можно направить 20% от размера помощи).
В программе могут принять участие лица, которые не зарегистрированы как ФЛП, но готовы открыть после прохождения отбора в конкурсе.
Если вы подаете заявку, то стоит быть готовыми пройти пятидневное бесплатное обучение, также нужно будет подготовить бизнес-план и собрать необходимый пакет документов.
Первоочередность будет предоставлена для некоторых категорий граждан, а именно:
- переселенцы;
- ветераны;
- лица с инвалидностью и их семьи;
- одинокие родители;
- многодетные семьи;
- семьи с беременными женщинами или младенцами;
- женщины и люди в возрасте от 45 лет.
Как зарегистрироваться на получение средств
Чтобы принять участие в грантовой программе необходимо заполнить специальную онлайн-анкету, которая размещена в заметке Николаевского горсовета. Заявки можно подавать до 10 августа 2025 года.
Выплаты для украинцев - новости по теме
Как писал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство выделит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.
Напомним, в 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Юристы рассказали, кто может получить выплаты.
Кроме того, украинкам пообещали до 150 тысяч грн на развитие и масштабирование собственного бизнеса. В конкурсе могут участвовать зарегистрированные ФЛП во Львове и Львовской области.
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Что такое социальная помощь?
Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".
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