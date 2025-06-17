Украинцам пообещали выплаты до 3100 грн: кто может получить и куда обращаться

Если человек работает или проходит службу, средства перечисляются на счет работодателя.

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Украинцы могут получить выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Когда можно получить выплаты

Размеры выплат на 2025 год

В 2025 году, как и ранее, государство предоставляет единовременную денежную помощь определённым категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины.

Юристы рассказали, кто может получить выплаты, пишет Pravdatutnews:

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участники боевых действий;

семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;

ветераны войны;

люди с инвалидностью вследствие военных действий (а также их супруги, если они не вступили в новый брак);

лица, имеющие особые заслуги перед государством;

вдовы или вдовцы умерших участников боевых действий, которые были признаны инвалидами не по военной причине (например, по болезни или в результате несчастного случая на производстве, при условии, что они не заключали повторный брак).

Когда можно получить выплаты

Денежные выплаты будут предоставляться до 24 августа 2025 года, а сумма зависит от категории и степени инвалидности. Самая высокая выплата – 3100 гривен – предусмотрена для инвалидов войны I группы и лиц с особыми заслугами перед Украиной.

Пенсионерам, которым положена помощь, деньги начисляются автоматически. Если человек работает или проходит службу, средства перечисляются на счет работодателя или воинской части на основании поданного заявления. Остальным необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд, ЦНАП или подать заявление онлайн, — объясняет юрист компании April Consult Ирина Тарас.

К заявлению нужно приложить:

копию паспорта;

реквизиты банковского счета;

документ, подтверждающий право на получение помощи.

Подать документы нужно до 1 августа, но если человек не успел – предусмотрен дополнительный срок до 1 октября. Важно: если статус (например, участника боевых действий или инвалидности) был получен до 24 августа включительно, но выплата не поступила до 1 октября, необходимо подать письменное обращение в любое отделение Пенсионного фонда или ЦНАП. В этом случае деньги выплатят до 1 ноября.

Размеры выплат на 2025 год:

инвалиды войны I группы – 3100 грн;

инвалиды II группы – 2900 грн;

инвалиды III группы – 2700 грн;

участники боевых действий – 1000 грн;

лица с особыми заслугами перед государством – 3100 грн;

члены семей погибших – 650 грн;

участники войны, бывшие узники концлагерей, депортированные, дети подпольщиков – 450 грн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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