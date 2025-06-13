Украинкам пообещали до 150 тысяч грн: названо главное условие и сроки выплат

Главное:
- Новый проект обещает выплаты женщинам-предпринимательницам
- Размер грантов установлен на уровне — от 50 000 до 150 000 грн
Стало известно о возможности для украинок получить солидный грант для развития и масштабирования бизнеса.
Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" презентует новый конкурс и приглашает женщин-предпринимательниц, говорится в сообщении на Facebook-странице организации.
В конкурсе могут участвовать зарегистрированные ФЛП во Львове и Львовской области. Отмечается, что размер грантов установлен на уровне — от 50 000 до 150 000 грн.
Уточняется, что предложение является отличной возможностью узнать, как получить финансовую поддержку для развития или масштабирования собственного бизнеса, а также наладить новые деловые связи.
"Наша цель — донести до каждой участницы информацию о том, где и как можно получить ресурсы для роста своего дела. Это не просто возможность привлечь инвестиции, а шанс найти партнеров, обменяться опытом и расширить горизонты. Мы создаем сообщество, в котором женщины могут поддерживать друг друга, обсуждать вызовы и совместно находить пути развития", — добавила основательница фонда "Женские возможности в Украине" Влада Недак.
Участие в мероприятии бесплатное. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить короткую онлайн-форму.
"Дата: 20 июня 2025 года. Время: начало регистрации — 10:30. Презентация 11:00-13:00. Место: г. Львов, конференц-зал в отеле Modern Art Hotel", - добавили в фонде.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.
Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.
Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.
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Что известно о фонде "Женские возможности в Украине"
Фонд "Женские возможности в Украине" основан весной 2022 г. в Кривом Роге. Почти два года организация оказывает поддержку общинам, семьям, женщинам, начинающим новый этап в жизни. Фонд стремится стать опорой для женщин, которые развивают свой бизнес и вносят вклад в экономику Украины, говорится на сайте организации.
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