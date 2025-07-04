Цены подскочат на 50%: Украина готовится к значительному подорожанию ряда товаров

Украина вместе со всем миром настроена поднимать цены на вредные товары.

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Насколько могут вырасти цены на сладкую воду / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

ВОЗ хочет как минимум вдвое увеличить цены на вредные продукты

В Украине рассматривают введение налога на сладкие напитки

Сигареты в Украине будут дорожать и в дальнейшем

Всемирная организация здравоохранения предлагает повысить цены на вредные продукты минимум на 50%. Сообщается, что такая инициатива необходима из-за распространения болезней.

Повысить цены на алкоголь, табак и сладкие планируют до 2035 года. Украина уже есть в списке государств, которые готовятся к такому подорожанию ряда популярных товаров.

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В последней Бюджетной декларации прописаны шаги, направленные на введение налога на сладкие напитки. Кроме этого в Верховной Раде ждет рассмотрения законопроект об установлении ставки налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ на уровне 0,1 евро на один литр напитка.

Также в Украине ввели ежегодное повышение акцизов на табачные изделия. Средняя цена пачки сигарет перевалила за 100 гривен и ее стоимость будет расти и в дальнейшем.

Повышение цен на сигареты и алкоголь - что известно

Напомним, Главред писал, что Европейская комиссия рассматривает возможность значительного повышения налогов на сигареты и табак. В частности, повышение может составить 139% и 258% соответственно.

Ранее сообщалось, что сигареты и алкоголь в Украине с недавних пор не такие доступные, ведь цены на них заметно выросли. Например, в апреле 2025 года водка стоила на 2,2% больше, чем год назад.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает повышение акцизных ставок на табачную продукцию.

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Об источнике: ВОЗ ВОЗ - специализированное учреждение Организации объединенных наций, которое занимается проблемами здравоохранения в мировом масштабе. Штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария). В состав ВОЗ на 2020 год входит 194 страны. Организация имеет шесть полуавтономных офисов и 150 обычных офисов по всему миру. Все страны-участницы организации платят ежегодные взносы в ВОЗ, на которые организация осуществляет деятельность.

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