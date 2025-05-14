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Цены полетели вверх: насколько в Украине подорожали сигареты и алкоголь

Анна Косик
14 мая 2025, 16:45
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Популярные в Украине алкогольные напитки и сигареты стремительно растут в стоимости.
Бутылки, деньги
Все сигареты подорожали в среднем на 30% / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

  • В Украине подорожал популярный алкоголь на 11,3%
  • Цены на сигареты перевалили за 100 гривен за пачку

Сигареты и алкоголь в Украине с недавних пор не так доступны, ведь цены на них заметно выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Например, в апреле 2025 года водка стоит на 2,2% больше, чем год назад, а именно 118,4 гривен за бутылку 0,5 литра. В то же время столовые вина украинских марок подорожали на 7,8% и за них придется отдать в среднем 118,6 гривен за 0,7 литра.

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Цены в Украине выросли и на пиво, которое в апреле 2024 года стоило около 31,9 за 0,5 литра, в то время как сегодня за такую же бутылку любителям этого напитка придется отдать на 11,3% больше - 35,5 гривен.

С сигаретами ситуация подобная. Они подорожали от 27,3 до 32,3% и сейчас стоят от 102,4 до 131,3 гривен за пачку.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с начала года в Украине подорожала аренда жилья. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема. Средняя месячная плата за аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 446 гривен.

Недавно экономист рассказал, что сейчас топливо в Украине стоит примерно столько же, сколько оно стоило в 2022 году, а снижение цен на нефть через 20 дней сказывается на потолке наших цен на топливо.

Ранее аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сообщил, что клубника в Украине в этом году даже в сезон стоит дорого - от 180 до более 250 гривен за килограмм.

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Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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