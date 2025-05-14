Размещение польских войск в Украине: Сикорский резко ответил на заявление из США

В Польше призвали американского чиновника не манипулировать.

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Польша готова поддержать миротворческую миссию в Украине, но не войсками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Сикорский:

Польша не планирует отправлять своих солдат в Украину

Польша окажет поддержку войскам, которые отправятся в Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования после завершения горячей фазы войны страны-агрессора России в Украине обсуждается размещение иностранных войск к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

В Польше прокомментировали это заявление. Как пишет Wprost, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что на самом деле у Польши нет планов по отправке своих солдат в Украину.

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Он считает, что Келлог "чрезмерно интерпретировал" то, что Польша может присоединиться к этой операции, ведь на самом деле в планах страны обеспечить авиационную поддержку, охрану логистического узла и защиту более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые отправятся в Украину.

"Прекратите манипулировать... Как уже много раз заявляли министр обороны, глава правительства и я, наше участие в операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле", - подчеркнул Сикорский.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Возможность отправки польских войск в Украину - что известно

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула предупреждал, что его страна не планирует привлекать свои войска к возможной миротворческой миссии в Украине, однако готова оказать логистическую поддержку такой операции.

Хотя ранее, как писал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, сказал, что Минобороны не будет раскрывать карты.

Накануне из Польши также прозвучало заявление, что страна не будет перебрасывать на территорию Украины свои войска из-за опасности со стороны двух недружественных государств - страны-агрессора России и Беларуси.

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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