Польша готовится поддержать миротворческую операцию в Украине: СМИ узнали детали

Генштаб Польши раскрыл свое участие в возможной миссии в Украине.

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Генштаб Польши озвучил план / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

О главном:

Польша граничит с Украиной и имеет критическую логистику

Варшава готова предоставить базы, инфраструктуру и обучение

Без Польши миссия невозможна, считает Генштаб

Польша не планирует привлекать свои войска к возможной миротворческой миссии в Украине, однако готова предоставить логистическую поддержку такой операции. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, сообщает Polsat News.

"Мы не будем привлекать наших военных к операции в Украине, но учитываем факт, что провести эту операцию без участия Польши невозможно хотя бы из-за нашего специфического геополитического положения. Мы граничим с Украиной, а самая удобная сеть автомобильных и других логистических сообщений пролегает из Польши в Украину", - отметил Кукула. видео дня

Он также подчеркнул, что Польша готова предоставить "очень широкий спектр помощи", в частности в вопросах базирования войск, логистического обеспечения, а также инфраструктуры для подготовки и обучения украинских военных или поддержания готовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир.

Численность военных НАТО / Инфографика: Главред

Сейчас, по словам Кукулы, через аэропорт в Ясенке проходит 80% помощи Украине. Кроме того, Польша уже передала Вооруженным силам Украины 45 пакетов помощи, начинает доставку еще одного и подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих.

Ввод контингента в Украину - последние новости

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как считают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

Напомним, как говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Между тем Канада пока не знает, будет ли участвовать в потенциальном развертывании международного миротворческого контингента в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Также он заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает варианты мира под давлением Москвы.

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