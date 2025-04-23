Польша готовится поддержать миротворческую операцию в Украине: СМИ узнали детали

О главном:
- Польша граничит с Украиной и имеет критическую логистику
- Варшава готова предоставить базы, инфраструктуру и обучение
- Без Польши миссия невозможна, считает Генштаб
Польша не планирует привлекать свои войска к возможной миротворческой миссии в Украине, однако готова предоставить логистическую поддержку такой операции. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, сообщает Polsat News.
"Мы не будем привлекать наших военных к операции в Украине, но учитываем факт, что провести эту операцию без участия Польши невозможно хотя бы из-за нашего специфического геополитического положения. Мы граничим с Украиной, а самая удобная сеть автомобильных и других логистических сообщений пролегает из Польши в Украину", - отметил Кукула.видео дня
Он также подчеркнул, что Польша готова предоставить "очень широкий спектр помощи", в частности в вопросах базирования войск, логистического обеспечения, а также инфраструктуры для подготовки и обучения украинских военных или поддержания готовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир.
Сейчас, по словам Кукулы, через аэропорт в Ясенке проходит 80% помощи Украине. Кроме того, Польша уже передала Вооруженным силам Украины 45 пакетов помощи, начинает доставку еще одного и подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих.
Ввод контингента в Украину - последние новости
Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как считают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.
Напомним, как говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.
Между тем Канада пока не знает, будет ли участвовать в потенциальном развертывании международного миротворческого контингента в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Также он заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает варианты мира под давлением Москвы.
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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
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