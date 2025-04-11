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6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2025, 00:06
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Две страны хотят получить ответы на многие вопросы, прежде чем отправлять миротворцев.

6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно
6 стран готовы отправить миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Что известно:

  • 6 стран готовы развернуть войска в Украине
  • Германия, скорее всего, не будет участвовать в миротворческой миссии
  • Отказ США от отправки миротворцев не отменит миротворческую миссию

Уже 6 стран готовы развернуть свои миротворческие войска в Украине. Среди них Франция, Великобритания и страны Балтии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и собственные источники.

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В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и шведский министр Пал Йонсон имеют ряд уточняющих вопросов относительно этого.

"Какая потенциальная миссия, какая будет цель, какой мандат? Что мы будем делать при различных сценариях, например, если будет какая-то эскалация в отношении России?" - сказал Рубен Брекельманс.

Он также убежден, что "на борту" должны быть и США. Пал Йонсон захотел получить ответы на вопросы, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства.

"Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем - будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать", - сказал он.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность армий стран Европы / Инфографика: Главред

Собеседник РБК-Украина отмечает, что участие Германии и США стали бы стимулом для стран.

"Если бы Германия присоединилась бы, это стало бы серьезным стимулом для многих других стран тоже присоединиться к этой инициативе", - отметил он.

В то же время маловероятным считается привлечение Германии по политическим причинам. При этом отказ США не означает отмену миротворческой миссии. Европейские "двигатели" уже запущены и решительно настроены.

Введение миротворцев в Украину - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.

НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе введения европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как считают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США.

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