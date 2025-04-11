6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

Что известно:
- 6 стран готовы развернуть войска в Украине
- Германия, скорее всего, не будет участвовать в миротворческой миссии
- Отказ США от отправки миротворцев не отменит миротворческую миссию
Уже 6 стран готовы развернуть свои миротворческие войска в Украине. Среди них Франция, Великобритания и страны Балтии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и собственные источники.
В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и шведский министр Пал Йонсон имеют ряд уточняющих вопросов относительно этого.
"Какая потенциальная миссия, какая будет цель, какой мандат? Что мы будем делать при различных сценариях, например, если будет какая-то эскалация в отношении России?" - сказал Рубен Брекельманс.
Он также убежден, что "на борту" должны быть и США. Пал Йонсон захотел получить ответы на вопросы, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства.
"Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем - будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать", - сказал он.
Собеседник РБК-Украина отмечает, что участие Германии и США стали бы стимулом для стран.
"Если бы Германия присоединилась бы, это стало бы серьезным стимулом для многих других стран тоже присоединиться к этой инициативе", - отметил он.
В то же время маловероятным считается привлечение Германии по политическим причинам. При этом отказ США не означает отмену миротворческой миссии. Европейские "двигатели" уже запущены и решительно настроены.
Введение миротворцев в Украину - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.
НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе введения европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как считают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.
ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США.
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