РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

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Зеленский назвал 2 области, где может начаться новое наступление РФ / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны сорвали планы России по формированию ударной группировки на Курском направлении, где враг сосредоточил более 67 тысяч военных для возможного наступления на Сумскую область. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает lb.ua.

По его словам, наибольшая интенсивность боев сейчас наблюдается именно на Курском направлении, которое остается сложным. Сначала Россия перебрасывала туда войска с целью дальнейшего наступления в сторону Сумщины. Впрочем, украинские силы обороны заблаговременно осуществили активные действия в районе Курской области, граничащей с Белгородским направлением, и смогли сорвать планы противника.

"Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать русским наступательный "кулак" в том виде, на который они рассчитывали", - прокомментировал президент. видео дня

Он также отметил действия на Белгородском направлении как составляющую важных шагов.

По его словам, эти действия оправданы, поскольку не позволяют россиянам сосредоточить силы в один "кулак" ни на Харьковском, ни на Сумском направлениях. Сейчас это срабатывает - противник осуществляет многочисленные ежедневные попытки, но несет потери.

В целом темпы продвижения врага снизились после успехов и стремительного наступления в ноябре.

"После этого потери очень сильно растут, продвижение начало снижаться. Мы считаем, что это момент, когда заработало все в полном объеме. И Курск, и все заработало лучше с нашей стороны. При всех существующих сложностях", - прокомментировал он.

Во время обсуждения ситуации на фронте президент Зеленский отметил, что на Покровском направлении полностью стабилизировать обстановку пока не удалось, однако противнику не удается продвинуться вперед.

Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной - враг и дальше пытается действовать, особенно в районе Шевченково, где продолжаются ожесточенные бои.

По словам президента, намерения российской армии не изменились - это Сумское, Харьковское, Запорожское направления. Восток тоже остается в приоритете для врага, поскольку его цель с начала полномасштабного вторжения - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Россия активно стремится достичь этого.

"Мы не видим там сегодня у них достаточных сил, на Востоке и на Запорожском направлении. На Харьковском и Сумском будут еще попытки", - сказал он.

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