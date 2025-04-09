Подготовительная операция продолжается: Свитан - о том, что происходит на Брянщине

Украинские защитники могут создать линию соприкосновения с оборонительными укреплениями.

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Украинские защитники проводят подготовительную операцию в Брянской области / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Что известно:

Проводится подготовительная операция для создания линии соприкосновения в Брянской области

Украинские военные зашли в Белгородскую область для улучшения оборонительных позиций

Украинские защитники проводят подготовительную операцию в Брянской области для создания линии соприкосновения с оборонительными укреплениями. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире Фабрика новостей.

При этом бойцы Сил обороны дальними средствами поражения уничтожают логистику оккупантов. Они уже взорвали высокоточными боеприпасами несколько мостов, командные пункты, КПП - все это РФ использовала как базовую площадку, военный хаб, говорит Свитан.

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"Определенная линия просто образовалась. Сейчас мы в Белгородскую область зашли, опять же, с целью улучшения оборонительных позиций. Там другая линия фронта образовалась. Такая же самая ситуация будет и по брянскому направлению. Эта линия фронта будет где-то рядом с границей", - заявил эксперт.

Он убежден, что создавать северную линию обороны нужно, потому что "ВСУ придется воевать еще несколько лет". Такая линия должна представлять собой надежную оборону, которую россияне не смогут прорвать в любой момент.

"Особенно северное направление - это же в сторону нашей столицы. Да, это в сторону и российской столицы, в частности, - на север как раз 450 км до Москвы. Но и до нас там чуть больше 300 км, то есть это тоже надо понимать. И для нас очень важно, чтобы между нашей столицей и российской столицей была такая толковая проработанная линия фортификационных сооружений Хотят россияне или нет, она однозначно будет создана, потому что в Северный фронт он и должен был бы быть основным с 2014 года", - уверен Свитан.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ГПСУ недавно сообщили, что Силы обороны Украины эффективно уничтожают вражеские силы и сейчас полностью контролируют населенный пункт Басовка на Сумщине.

Ранее стало известно, что больше всего попытки прорыва границы фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавка. Андрей Демченко заявил, что нельзя и исключать того, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп.

Накануне Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал, что в связи с увеличением интенсивности действий войск РФ и попыткой россиян перевести боевые действия на территорию Сумщины работал в Сумской области.

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