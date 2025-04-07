Смогли ли россияне захватить Басовку на Сумщине: в ГПСУ рассказали о ходе боев

РФ пытается пересечь границу с Украиной малыми группами, в частности в направлении населенного пункта Басовка, который находится под контролем Сил обороны.

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Кто контролирует село Басовка на севере Сумщины / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

О чем сказал Демченко:

Басовка находится под контролем украинских войск

Силы обороны Украины максимально уничтожают силы врага

Россия может расширить зону боевых действий на Сумщине

Российские оккупационные войска продолжают попытки прорваться на территорию Украины и закрепиться. Силы обороны Украины эффективно уничтожают вражеские силы и сейчас полностью контролируют населенный пункт Басовка на Сумщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что россияне продолжают свою кампанию по дезинформации. Тактика врага заключается в том, чтобы малыми группами переходить границу с Украиной с применением техники, в частности в направлении населенного пункта Басовка.

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Спикер отметил, что цель врага заехать максимально вглубь Украины "чтобы накапливаться, закрепиться, дождаться подкрепления и уже вести активные боевые действия по территории Украины".

"Но Басовка под полным контролем составляющих Сил обороны Украины", - отметил Демченко.

По словам Демченко, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на всех направлениях, которыми враг пытается прорываться вглубь территории Украины.

"Наши ребята из подразделений Государственной пограничной службы, Вооруженных сил Украины максимально уничтожают противника - как те группы, которые переходят границу и едут на квадроциклах, так и те группы, которые еще подходят к нашей линии границы", - добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что исключать дальнейшего расширения зоны боевых действий в пределах Сумщины нельзя, ведь речь идет о полосе ответственности в более 530 километров. Именно поэтому украинские защитники должны быть готовы противодействовать вражеским штурмовым группам, диверсионно-разведывательным группам или другим большим силам, если враг попытается их применять.

"Для этого каждая составляющая Сил обороны Украины имеет свою полосу обороны и укрепляет в фортификационном отношении позиции, чтобы воинам было легче сдерживать противника на всех отрезках", - сказал спикер.

Бои на Сумщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 апреля россияне сообщили о полном захвате населенного пункта Басовка на Сумщине. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли эту информацию и заявили, что войска РФ не контролируют Басовку.

Кроме того, россияне с помощью малых штурмовых групп пытаются пересечь границу на Сумщине. Самые активные боевые действия продолжаются в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук предупредил, что Сумщина может стать приоритетным направлением для нового наступления РФ из-за значительной активности диверсионных групп.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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