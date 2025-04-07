В Третьей штурмовой сделали важное заявление о тактике ведения войны

Жорин убежден, что Украине нужно пересмотреть стратегию ведения войны против России.

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В Третьей штурмовой сделали заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/MaksymZhorin, 43 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Жорина:

Главная цель Украины в войне - уничтожение противника

Государство должно изменить подходы к ведению войны

Люди - самое ценное, что имеет Украина

Самая первая и самая важная цель Украины в войне - уничтожение максимального количества противника, однако не ценой жизни наших военных, а благодаря технологиям и оружию. Об этом написал подполковник ВСУ и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram.

Он объяснил, что это не означает отказ от мобилизации, информационной работы, мотивации к вступлению в армию в пользу технологий или оружия.

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"Но за каждым дроном стоит человек. И этот человек должен воевать так, чтобы сохранять себя и собратьев", - подчеркнул военный.

Жорин убежден, что государство должно изменить подходы к ведению войны, сосредоточив внимание на развитии современных военных технологий и укреплении своего оборонного производства. По его словам, особое внимание следует уделить дронам, ракетным системам, боеприпасам и роботизированным технологиям.

Он добавил, что украинские бойцы уже демонстрируют героизм, сдерживая атаки врага, но страна должна обеспечить им больше возможностей наносить поражения еще до того, как российские оккупанты приблизятся к позициям ВСУ.

"Мы не должны вообще допускать, чтобы враг подходил к бойцу в окопе. Пехота противника должна быть поражена еще на подступах - с помощью технологий и достаточного объема вооружения", - написал Жорин.

Заместитель командира Третьей ОШБр подчеркнул, что именно люди - это самое ценное, что имеет Украина, поэтому задача государства - делать все возможное, чтобы сохранить жизнь украинцев.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, Крымский мост остается целью для украинских военных, однако во время подготовки его уничтожения нужна информационная тишина, заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа. При этом он также подчеркнул, что количество ударов ВСУ по Крыму не уменьшилось, хотя, возможно, они стали менее интенсивными.

Напомним, на прошлой неделе украинские защитники в Донецкой области, на направлении Андреевка - Алексеевка, заманили россиян в заранее подготовленную ловушку и нанесли сокрушительное огневое поражение. Вследствие прицельного удара по противнику, ВСУ ликвидировали 120 российских оккупантов, 3 танка, 11 боевых бронированных машин и один вражеский автомобиль.

Недавно представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что оккупанты на юге готовятся проводить штурмовые действия малыми группами. По его словам, враг действительно готовится к штурмам и к локальным боям, однако сейчас речь не идет о большом тактическом десанте.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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