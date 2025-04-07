'Легких решений не бывает': Спартц призвала украинцев отказаться от территорий

О чем сказала Спартц:
- Украинцы должны отказаться от части территорий
- Трамп удержал войну в Украине "в наследство" от Байдена
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что украинцам следует согласиться на потерю части территорий в пользу России и требовать отставки президента Владимира Зеленского. Об этом конгрессвумен, которая родилась на Черниговщине заявила в комментарии The Telegraph.
В материале отмечается, что единственная представительница украинского происхождения в Конгрессе не боится идти вопреки ожиданиям своих соотечественников. В комментарии для The Telegraph она выразила мнение, что украинцам следует согласиться на передачу части территорий России и призвать к отставке военного лидера Владимира Зеленского.
"Я просто не понимаю как они (Украина - ред.) могут требовать сохранения территорий. Если они выиграют войну - это уже будет другое дело", - заявила Спартц.
Поддерживая идею Дональда Трампа о переговорах с Владимиром Путиным и критикуя Владимира Зеленского, Спартц отметила, что "легких решений не бывает".
Она также заявила, что президент Трамп только получил в наследство эту ситуацию, намекая, что ответственность лежит на его предшественнике - Джо Байдене, с которым она имела споры из-за нежелания предоставить Украине достаточную поддержку для победы в войне.
"Как я говорила два года назад, лучше всего - выигрывать войны как можно скорее. "Сколько потребуется" - это редко заканчивается хорошо для демократий", - сказала Спартц.
Издание также напомнило об инциденте с участием Зеленского и Трампа, после которого Спартц раскритиковала украинского лидера, заявив, что он "навредил своему народу" и "оскорбил президента США". Она призвала украинцев выступить против Зеленского на выборах, которые до сих пор не были официально объявлены.
"У них будут выборы, и если они его выберут, они потеряют остальную часть страны", - пригрозила конгрессвумен.
Скандальные заявления Спартц по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в октябре 2022 года Виктория Спартц, этническая украинка и конгрессвумен от 5-го округа Индианы, проголосовала против законопроекта, предусматривавшего выделение Украине около $12,3 млрд, включая военную и экономическую помощь. Спартц не прокомментировала свое решение.
В феврале 2024 года она, будучи представительницей Республиканской партии, заявила, что не будет поддерживать законопроект о выделении Украине $60 млрд помощи. При этом в прямом эфире CNN она призналась, что даже не ознакомилась с текстом этого документа.
Другие новости:
- Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности
- Уже известно о двух датах: когда Путин может согласиться на мир в Украине
- Евросоюз может ослабить санкции против РФ: на что должен пойти Кремль
Кто такая Виктория Спартц
Виктория Спартц - американская политическая деятельница украинского происхождения, которая с 2021 года представляет штат Индиана в Палате представителей США. Родилась 6 октября 1978 года в Носовке на Черниговщине. В 2000 году эмигрировала в США, а через шесть лет получила гражданство. До политической карьеры Спартц работала в бизнесе и государственном секторе, в частности была сенатором штата Индиана.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред