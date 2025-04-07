Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Легких решений не бывает": Спартц призвала украинцев отказаться от территорий

Юрий Берендий
7 апреля 2025, 19:12
465
Скандальная конгрессвумен украинского происхождения Спартц призвала Украину отказаться от части территорий и пригрозила потерей всей страны.
'Легких решений не бывает': Спартц призвала украинцев отказаться от территорий
Конгрессвумен родом из Черниговщины сделала скандальное заявление о войне / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Rep. Victoria Spartz (Х)

О чем сказала Спартц:

  • Украинцы должны отказаться от части территорий
  • Трамп удержал войну в Украине "в наследство" от Байдена

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что украинцам следует согласиться на потерю части территорий в пользу России и требовать отставки президента Владимира Зеленского. Об этом конгрессвумен, которая родилась на Черниговщине заявила в комментарии The Telegraph.

В материале отмечается, что единственная представительница украинского происхождения в Конгрессе не боится идти вопреки ожиданиям своих соотечественников. В комментарии для The Telegraph она выразила мнение, что украинцам следует согласиться на передачу части территорий России и призвать к отставке военного лидера Владимира Зеленского.

видео дня

"Я просто не понимаю как они (Украина - ред.) могут требовать сохранения территорий. Если они выиграют войну - это уже будет другое дело", - заявила Спартц.

Поддерживая идею Дональда Трампа о переговорах с Владимиром Путиным и критикуя Владимира Зеленского, Спартц отметила, что "легких решений не бывает".

Она также заявила, что президент Трамп только получил в наследство эту ситуацию, намекая, что ответственность лежит на его предшественнике - Джо Байдене, с которым она имела споры из-за нежелания предоставить Украине достаточную поддержку для победы в войне.

"Как я говорила два года назад, лучше всего - выигрывать войны как можно скорее. "Сколько потребуется" - это редко заканчивается хорошо для демократий", - сказала Спартц.

Издание также напомнило об инциденте с участием Зеленского и Трампа, после которого Спартц раскритиковала украинского лидера, заявив, что он "навредил своему народу" и "оскорбил президента США". Она призвала украинцев выступить против Зеленского на выборах, которые до сих пор не были официально объявлены.

"У них будут выборы, и если они его выберут, они потеряют остальную часть страны", - пригрозила конгрессвумен.

Скандальные заявления Спартц по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в октябре 2022 года Виктория Спартц, этническая украинка и конгрессвумен от 5-го округа Индианы, проголосовала против законопроекта, предусматривавшего выделение Украине около $12,3 млрд, включая военную и экономическую помощь. Спартц не прокомментировала свое решение.

В феврале 2024 года она, будучи представительницей Республиканской партии, заявила, что не будет поддерживать законопроект о выделении Украине $60 млрд помощи. При этом в прямом эфире CNN она призналась, что даже не ознакомилась с текстом этого документа.

Другие новости:

Кто такая Виктория Спартц

Виктория Спартц - американская политическая деятельница украинского происхождения, которая с 2021 года представляет штат Индиана в Палате представителей США. Родилась 6 октября 1978 года в Носовке на Черниговщине. В 2000 году эмигрировала в США, а через шесть лет получила гражданство. До политической карьеры Спартц работала в бизнесе и государственном секторе, в частности была сенатором штата Индиана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Конгресс США Конгресс конгрессмен
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:43Синоптик
Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:11Мир
Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после Пасхи

Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после Пасхи

19:10Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

Последние новости

20:05

Украина сможет перезапустить ЗАЭС только после разминирования и демилитаризации: подробности

19:57

Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности

19:55

Китай выиграет от торговой войны Трампа: появился неожиданный прогноз

19:54

"Красная свадьба" Трампа продолжается: индексы продолжают падатьмнение

19:53

Дефицит воды и угроза голода: насколько критична ситуация для Украины

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
19:43

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:29

Ликвидировали 120 оккупантов: ВСУ заманили врага в ловушку на ключевом направлении

19:12

"Легких решений не бывает": Спартц призвала украинцев отказаться от территорий

19:11

Где и когда попрощаются со звездой "За двумя зайцами" Таисией Литвиненко

Реклама
19:11

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:10

Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после ПасхиВидео

18:37

Евросоюз может ослабить санкции против РФ: на что должен пойти Кремль

18:31

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой советВидео

18:24

Уже известно о двух датах: когда Путин может согласиться на мир в Украине

18:20

В Украине упадет цена на популярную продукцию: эксперт порадовал прогнозомЭксклюзив

17:45

Всего 50 гривен в месяц: в Киевстаре рассказали о новом тарифном плане

17:35

Мухи в доме исчезнут: какой предмет из холодильника надо поставить на окно

17:21

"У меня нет короны на голове": Ярмоленко извинился перед фанатом

17:12

Теракт на заказ: СБУ задержали завербованную агентку

17:05

Цены "подскочат" аж на 10%: известно, какие виды мяса подорожают больше всегоВидео

Реклама
16:56

Российская группа провела турне по тюрьмам и назвала арестантов "милыми зайчиками"

16:48

Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

16:42

"Я обожала!": Цимбалару рассказала про свою любовь на съемках "Материнского инстинкта"

16:40

"Говорил: "Я так люблю жизнь": в Кривом Роге попрощались с детьми, которых убила ракетаФото

16:35

РФ накапливает ресурсы для штурмов на важном направлении: военный оценил угрозу

16:32

Ежемесячно на 1,5-2%: эксперт назвал базовый продукт, который будет только дорожатьВидео

16:21

Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФФото

15:44

Зелень будет оставаться свежей месяцами - что нужно сделатьВидео

15:42

Киев переплатил 1 миллиард гривень за охранные услуги - депутат Витренко

15:30

У Путина нагло отрицают удар по гражданским в Кривом РогеВидео

15:19

Зачем 8 апреля прижиматься к дереву: какой праздник, приметы

15:18

Как убрать желтый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

15:17

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на глазах пятилетнего сына - что произошло

14:58

Некоторые пенсионеры потеряют более 2000 гривен в 2025 году - детали

14:35

Где сердце среди фламинго: сложная загадка для людей с высоким IQ

14:17

Цены стремительно полетели вниз: популярные в Украине овощи стали дешевле

14:11

В Украине изменили налог на недвижимость: сколько придется платить

13:59

Как защитить деревья от вредителей: какие средства использовать

13:53

Из Украины хотят сделать "стального дикобраза": СМИ раскрыли намерение Европы

Реклама
13:25

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:18

Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

12:50

Куда спряталась собака: найдите животное в комнате за 5 секунд

12:46

Всего 15 минут и трубы будут чистыми: как прочистить жирный засор в раковине

12:44

Сергей Дейнеко побывал в боевых подразделениях на востоке Украины (видео)

12:34

Пятна от чая и кофе исчезнут за 2 минуты: опытная хозяйка поделилась средством

12:28

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

12:28

Евровидение-2025: за месяц до конкурса у Украины появился новый конкурент

12:20

Как спасти увядающие цветы: простой садовый трюк реанимирует растение за 2 дня

12:18

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять