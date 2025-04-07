Уже известно о двух датах: когда Путин может согласиться на мир в Украине

Перемирие между Украиной и Россией может начаться 9 мая, ведь это будет соответствовать сценарию российского диктатора Путина, отметил Романенко.

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Когда Путин может согласиться на перемирие / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

О чем сказал Романенко:

Россия может объявить о временном перемирии 9 мая

Это нужно для того, чтобы провести парад в Москве с участием лидера КНР

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может объявить временное перемирие до 9 мая для реализации собственного пропагандистского сценария. Об этом в комментарии ТСН.ua сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Он отметил, что Путин пытается влиять на Трампа в вопросе перемирия, используя это в свою пользу.

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"Это какой-то абсурдный спектакль со стороны Трампа и он в нем явно актер второго плана, потому что Путин совсем не хочет мира", - сказал он.

По его словам, сейчас очевидно, что первый срок, предложенный американской стороной для прекращения боевых действий - до Пасхи (20 апреля), скорее всего, уже не будет соблюден. Остается еще одна возможная дата - 9 мая. Именно на этом дне настаивает Путин, чтобы провести парад в Москве, на который уже пригласил лидера Китая.

"То есть все происходит именно по сценарию Путина, и прекращение ведения боевых действий произойдет, когда это будет удобно или необходимо диктатору", - объясняет Игорь Романенко.

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Прекращение огня на фронте - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна продемонстрировать США настоящую готовность завершить войну в Украине, но пока Кремль лишь затягивает мирные переговоры.

В то же время, как сообщает Bloomberg, Соединенные Штаты пытаются достичь договоренности о прекращении огня до 20 апреля - в этом году на эту дату приходится Пасха и по западному, и по православному календарю. В Вашингтоне все еще надеются, что удастся достичь широкого перемирия уже в ближайшие недели, несмотря на то, что Россия продолжает интенсивные обстрелы украинских городов и не демонстрирует готовности к уступкам.

К тому же, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 6 апреля РФ нарушила режим прекращения огня на море, осуществив ракетный удар по территории Украины с Черного моря.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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