Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

Руслана Заклинская
7 апреля 2025, 08:42обновлено 7 апреля, 09:23
162
Россия недостаточно быстро движется к завершению войны, заявил Марк Рютте.
'Они этого не делают': Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны
Рютте обвинил Россию в затягивании мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Рютте:

  • США и союзники по НАТО активно работают над достижением мира
  • Россия должна сделать больше для прекращения войны
  • Москва не может диктовать условия прекращения огня США

Россия должна показать США готовность завершить войну в Украине. Однако пока Кремль только затягивает мирный процесс. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News.

Генсек подчеркнул, что США и союзники по НАТО активно работают над тем, чтобы положить конец войне на условиях справедливого и долговременного мира. По его словам, "США действительно стараются", но "мяч явно на стороне россиян".

видео дня

"Они движутся недостаточно быстро, мое впечатление, включая впечатление, которое я имею от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне", - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что западные союзники поддерживают усилия США, направленные на завершение войны на условиях, которые будут гарантировать безопасность и стабильность. На прямой вопрос ведущей CBS о том, не беспокоит ли его, что Москва может пытаться навязывать условия прекращения огня США, Рютте ответил отрицательно.

"Потому, что я разговаривал с (госсекретарем США - Главред) Марко Рубио, я постоянно общаюсь с другими членами американской администрации. Я думаю, они действительно пытаются, шаг за шагом, дойти до ситуации, когда эта война может закончиться. Но, конечно, Россия - россияне тоже должны танцевать танго, а пока они, похоже, этого не делают, и это сложно", - сказал генсек НАТО.

Также Рютте обратил внимание на то, что в последнее время ситуация на фронте "двигалась в неправильном направлении". По его словам, сейчас сложно предсказать, действительно ли президент РФ Владимир Путин готов завершить агрессию.

"Ну, мы не знаем. Я думаю, это тест, и мы должны увидеть, какой будет его реакция на американские предложения... В ближайшие недели мы увидим, как далеко он (Трамп - Главред) сможет зайти, и я поддерживаю его", - подчеркнул он.

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с Россией возможно уже в ближайшие недели или месяцы при условии усиления давления на агрессора. Он подчеркнул, что Украина, Европа и США могут иметь разное видение, но едины в стремлении завершить войну.

Также Генеральный штаб ВСУ опроверг обвинения России в нарушении "энергетического перемирия". В Генштабе заявили, что Кремль пытается отвлечь внимание от собственных преступлений, ведь именно РФ продолжает массированные атаки по украинским городам.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины против России из-за продолжающихся переговоров по завершению войны в Украине. Директор Нацекономсовета Белого дома Кевин Гассетт утверждает, что Трамп не хочет усложнять диалог, но это не означает особого отношения к РФ в будущем.

Читайте также:

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине режим прекращения огня Марк Рютте война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

08:42Война
Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

06:49Война
В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

05:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:50

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

09:41

Эликсир для упыря: как российская наука варит бессмертие для Кремлямнение

09:40

Рынок валют "потрусило": эксперты сказали, покупать ли доллар и евро на этой неделе

09:39

Яблока будет некуда девать: что налить под дерево весной

09:28

Как убрать запах чеснока на руках: эксперты посоветовали эффективное средство

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
08:42

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

07:50

Темпы оккупации снизились в 5 раз: сколько территорий РФ захватила с ноября

Реклама
07:10

Оптическая иллюзия для гениев: за 5 секунд надо угадать животное на рисунке

06:49

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

06:28

На Ковчег Трампа пустят только богатыхмнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти сумку

05:00

В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

04:30

В 100 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеального соуса для пиццы

03:32

"В Европе есть новый военный союз": названы условия сотрудничества и роль УкраиныВидео

03:00

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося во дворе кота за 5 секунд

01:30

Очень яркий юноша: Шевченко показал редкое фото младшего из четырех сыновей

00:36

Искала Афину среди обломков: первые секунды после удара глазами выжившей матери в Кривом РогеФотоВидео

06 апреля, воскресенье
23:59

После разоблачения от Кондратюка: актер Ярошенко объяснил свой побег из страны

Реклама
23:24

Ход Трампа с пошлинами: в Москве зря радуютсямнение

23:10

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 7 апреля, приметы

23:02

Известный режиссер признался, почему не хочет сотрудничать с Гросу: "Очень сложно"

22:53

Уже не Германия: СМИ назвали лидера по числу просителей убежища в ЕС

21:56

Теория революций и перспективы протестов в Турциимнение

21:56

Александр Эллерт стал бездомным в США: "Уже неделю"

21:49

"Нужна жесткая ответная реакция": Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

21:05

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

20:51

"Я глубоко возмущен": в РФ спели на русском хит известного украинского певца

19:48

"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

19:34

Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:13

Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

18:55

"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

18:55

3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель

18:53

Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

18:09

Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

17:38

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

17:37

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:35

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

16:29

"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

Реклама
16:02

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

15:58

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

15:45

"Лишь бы вы не возвращались": новое фото Пугачевой взбесило оккупантов

15:35

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

15:10

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:05

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

14:49

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

14:49

Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

14:35

Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

14:20

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять