'Они этого не делают': Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

Россия недостаточно быстро движется к завершению войны, заявил Марк Рютте.

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Рютте обвинил Россию в затягивании мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Рютте:

США и союзники по НАТО активно работают над достижением мира

Россия должна сделать больше для прекращения войны

Москва не может диктовать условия прекращения огня США

Россия должна показать США готовность завершить войну в Украине. Однако пока Кремль только затягивает мирный процесс. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News.

Генсек подчеркнул, что США и союзники по НАТО активно работают над тем, чтобы положить конец войне на условиях справедливого и долговременного мира. По его словам, "США действительно стараются", но "мяч явно на стороне россиян".

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"Они движутся недостаточно быстро, мое впечатление, включая впечатление, которое я имею от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне", - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что западные союзники поддерживают усилия США, направленные на завершение войны на условиях, которые будут гарантировать безопасность и стабильность. На прямой вопрос ведущей CBS о том, не беспокоит ли его, что Москва может пытаться навязывать условия прекращения огня США, Рютте ответил отрицательно.

"Потому, что я разговаривал с (госсекретарем США - Главред) Марко Рубио, я постоянно общаюсь с другими членами американской администрации. Я думаю, они действительно пытаются, шаг за шагом, дойти до ситуации, когда эта война может закончиться. Но, конечно, Россия - россияне тоже должны танцевать танго, а пока они, похоже, этого не делают, и это сложно", - сказал генсек НАТО.

Также Рютте обратил внимание на то, что в последнее время ситуация на фронте "двигалась в неправильном направлении". По его словам, сейчас сложно предсказать, действительно ли президент РФ Владимир Путин готов завершить агрессию.

"Ну, мы не знаем. Я думаю, это тест, и мы должны увидеть, какой будет его реакция на американские предложения... В ближайшие недели мы увидим, как далеко он (Трамп - Главред) сможет зайти, и я поддерживаю его", - подчеркнул он.

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с Россией возможно уже в ближайшие недели или месяцы при условии усиления давления на агрессора. Он подчеркнул, что Украина, Европа и США могут иметь разное видение, но едины в стремлении завершить войну.

Также Генеральный штаб ВСУ опроверг обвинения России в нарушении "энергетического перемирия". В Генштабе заявили, что Кремль пытается отвлечь внимание от собственных преступлений, ведь именно РФ продолжает массированные атаки по украинским городам.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины против России из-за продолжающихся переговоров по завершению войны в Украине. Директор Нацекономсовета Белого дома Кевин Гассетт утверждает, что Трамп не хочет усложнять диалог, но это не означает особого отношения к РФ в будущем.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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