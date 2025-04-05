Одна из стран НАТО предложила защиту Украине по 5 статье: в Альянсе ответили

Что сказал Рютте:
- В НАТО рассмотрят возможность действия 5 статьи после заключения перемирия
- Альянс не имеет красных линий в переговорах о прекращении войны
Премьер Италии Джорджия Мелони недавно озвучила предложение о распространении на Украину действия 5 статьи НАТО без членства страны в Альянсе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью NV прокомментировал эту идею.
По его словам, Альянс может рассмотреть такую инициативу, но только после того, как между Украиной и страной-агрессором Россией будет заключено соглашение о перемирии.
"Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом, когда будет заключено мирное соглашение, мы сможем очень четко оценить, каков лучший путь вперед", - подчеркнул он.
При этом Рютте отметил, что у Альянса нет красных линий в переговорах о прекращении войны в Украине, ведь НАТО не является частью этого процесса. При этом организация хочет, чтобы Украина была суверенным государством, которое движется вперед.
"Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", - добавил генсек НАТО.
Действие 5-й статьи НАТО на Украину - что известно
Напомним, Главред писал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой, чтобы действие статьи 5 Североатлантического договора начало распространяться на Украину без ее официального вступления в НАТО. По ее мнению, это обеспечит долговременную и эффективную безопасность для Украины.
Политический эксперт Тарас Загородний впоследствии прокомментировал заявление США о том, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО, но без официального вступления в Альянс, остается открытым. По его мнению, главным вызовом для России является не столько членство Украины в НАТО, сколько само ее существование, особенно как милитаризованного государства.
Ранее также военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал утверждение команды президента США Дональда Трампа. По его словам, еще не факт, что это будет работать.
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Кто такой Марк Рютте?
Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года.
После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.
Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.
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