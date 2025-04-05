Шел с площадки: в Кривом Роге умер мальчик, которого пытались реанимировать

Кратко:
- Из-за российской атаки погиб мальчик
- В момент взрыва мальчик с бабушкой возвращались домой с площадки
- Его пытались реанимировать
В пятницу, 4 апреля, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского террора умер мальчик, видео с реанимацией которого разлетелось по сети. Ему было всего 3,9 года. Об этом пишет Свои. Кривой Рог.
4 апреля в сети распространили кадры, как после российской атаки пытались реанимировать мальчика. К сожалению, сегодня стало известно, что мальчик, которого зовут Тимофей, не выжил, об этом рассказала его мама Валерия.
Известно, что в момент взрыва мальчик с бабушкой возвращались домой с площадки. Мама была дома и сразу после взрыва побежала на улицу.
"Тимофей был очень энергичным ребенком, имел увлечение космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и различных жуков", - вспоминает Валерия.
Стоит добавить, что в Кривом Роге объявили траур 7, 8 и 9 апреля по погибшим в результате вчерашних террористических атак.
Люди несут цветы на детскую площадку - видео:
Удар по Кривому Рогу - что известно
Как сообщал Главред, в пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Россияне ударили баллистической ракетой по центру жилого микрорайона.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате удара произошли многочисленные пожары. Также разрушены многоэтажные дома, квартиры и уничтожены автомобили.
Кроме того, через несколько часов после удара баллистической ракетой Кривой Рог атаковали российские "Шахеды". В результате атаки БпЛА в Кривом Роге погиб человек. Еще трое местных пострадали, им оказали всю необходимую помощь.
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