'Это просто нелюди': Зеленский сделал эмоциональное заявление на фоне атак РФ

Президент призвал к большему давлению на Россию для прекращения войны, поскольку дипломатия для врага является пустым словом.

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Зеленский эмоционально отреагировал на гибель детей в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС

Ключевые тезисы Зеленского:

Россия сознательно атакует энергетические объекты, несмотря на обещания об их защите

Дипломатия для России является пустым словом, поэтому нужно давление

Путин отвергает прекращение огня, поскольку ему нужна война

В Кривом Роге продолжаются спасательные работы. В результате российского ракетного удара погибли 14 человек, среди которых шесть детей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Мои соболезнования родным и близким. Много пострадавших, повреждены дома. Ракета ударила фактически по территории рядом с жилыми домами - в детскую площадку, обычные улицы. Это просто нелюди, сволочи - все, кто может такое делать. Слова нормального об этих российских подонках нет", - сказал глава государства.

видео дня

Президент отметил, что в Харькове также весь день продолжались спасательные работы после удара российских дронов. Российские оккупанты осуществили целенаправленную атаку по городу шестью "Шахедами". К сожалению, пять человек погибли, 34 - ранены.

По его словам, всего за ночь было запущено 78 ударных дронов, из которых 56 были "Шахедами". В Херсоне сегодня произошел новый целенаправленный удар российского FPV-дрона по Херсонской ТЭЦ.

"Такие удары не могут быть случайностью - россияне знают, что это именно объект энергетики и что такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне. Все российские обещания заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них - это пустое слово. И поэтому нужно давление - достаточное давление на Россию, чтобы они чувствовали последствия каждого своего обмана, каждого удара, каждого дня, когда они забирают жизни людей и затягивают войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что российские обещания прекратить агрессию не соответствуют реальности. Поэтому, по его мнению, партнеры должны "надавить на единственную причину войны, а именно - на российское желание уничтожать и убивать".

"Уже могло бы быть достигнуто прекращение огня, и именно Путин это отвергает, именно Москва не идет на прекращение огня уже с 11 марта, и это именно им там, в России, нужна война, и очевидно, что просто разговорами или ожиданиями Россию к миру не принудить. Благодарен всем в мире, кто своей силой помогает дипломатии и всем усилиям ради честного мира стать эффективными. Рассчитываем на Америку, на Европу, на других партнеров", - подчеркнул он.

Зеленский также анонсировал новые финансовые меры поддержки для прифронтовых громад, в частности для областей, граничащих с Россией. Для этого правительство уже выделило не менее 2 миллиардов гривен, которые будут направлены на потребности безопасности, восстановление инфраструктуры, строительство укрытий и специальный транспорт.

Смотрите видеообращение президента Украины:

Видеообращение Зеленского / Фото: скриншот

Ракетная атака РФ по Кривому Рогу - что известно

Напомним, 4 апреля в Кривом Роге прогремели взрывы в результате баллистического ракетного удара, осуществленного российскими оккупантами. Ракета попала в жилой микрорайон рядом с детской площадкой. В результате атаки возникли многочисленные пожары, повреждены многоэтажки и уничтожены автомобили.

Ранее Зеленский заявил, что обстрелы продолжаются ежедневно, и только давление международного сообщества может заставить Россию отказаться от войны. Также, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что этот удар был преднамеренным, и призвал к жестким действиям против РФ.

Как сообщал Главред, накануне РФ атаковала дронами Харьков. Один из дронов попал в многоэтажку, там возник масштабный пожар. В результате российской атаки на Харьков 3 апреля погибли пять человек, еще 34 ранены, среди них - трое детей.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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