'Это просто нелюди': Зеленский сделал эмоциональное заявление на фоне атак РФ

Ключевые тезисы Зеленского:
- Россия сознательно атакует энергетические объекты, несмотря на обещания об их защите
- Дипломатия для России является пустым словом, поэтому нужно давление
- Путин отвергает прекращение огня, поскольку ему нужна война
В Кривом Роге продолжаются спасательные работы. В результате российского ракетного удара погибли 14 человек, среди которых шесть детей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Мои соболезнования родным и близким. Много пострадавших, повреждены дома. Ракета ударила фактически по территории рядом с жилыми домами - в детскую площадку, обычные улицы. Это просто нелюди, сволочи - все, кто может такое делать. Слова нормального об этих российских подонках нет", - сказал глава государства.
Президент отметил, что в Харькове также весь день продолжались спасательные работы после удара российских дронов. Российские оккупанты осуществили целенаправленную атаку по городу шестью "Шахедами". К сожалению, пять человек погибли, 34 - ранены.
По его словам, всего за ночь было запущено 78 ударных дронов, из которых 56 были "Шахедами". В Херсоне сегодня произошел новый целенаправленный удар российского FPV-дрона по Херсонской ТЭЦ.
"Такие удары не могут быть случайностью - россияне знают, что это именно объект энергетики и что такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне. Все российские обещания заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них - это пустое слово. И поэтому нужно давление - достаточное давление на Россию, чтобы они чувствовали последствия каждого своего обмана, каждого удара, каждого дня, когда они забирают жизни людей и затягивают войну", - подчеркнул Зеленский.
Президент заявил, что российские обещания прекратить агрессию не соответствуют реальности. Поэтому, по его мнению, партнеры должны "надавить на единственную причину войны, а именно - на российское желание уничтожать и убивать".
"Уже могло бы быть достигнуто прекращение огня, и именно Путин это отвергает, именно Москва не идет на прекращение огня уже с 11 марта, и это именно им там, в России, нужна война, и очевидно, что просто разговорами или ожиданиями Россию к миру не принудить. Благодарен всем в мире, кто своей силой помогает дипломатии и всем усилиям ради честного мира стать эффективными. Рассчитываем на Америку, на Европу, на других партнеров", - подчеркнул он.
Зеленский также анонсировал новые финансовые меры поддержки для прифронтовых громад, в частности для областей, граничащих с Россией. Для этого правительство уже выделило не менее 2 миллиардов гривен, которые будут направлены на потребности безопасности, восстановление инфраструктуры, строительство укрытий и специальный транспорт.
Смотрите видеообращение президента Украины:
Ракетная атака РФ по Кривому Рогу - что известно
Напомним, 4 апреля в Кривом Роге прогремели взрывы в результате баллистического ракетного удара, осуществленного российскими оккупантами. Ракета попала в жилой микрорайон рядом с детской площадкой. В результате атаки возникли многочисленные пожары, повреждены многоэтажки и уничтожены автомобили.
Ранее Зеленский заявил, что обстрелы продолжаются ежедневно, и только давление международного сообщества может заставить Россию отказаться от войны. Также, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что этот удар был преднамеренным, и призвал к жестким действиям против РФ.
Как сообщал Главред, накануне РФ атаковала дронами Харьков. Один из дронов попал в многоэтажку, там возник масштабный пожар. В результате российской атаки на Харьков 3 апреля погибли пять человек, еще 34 ранены, среди них - трое детей.
Другие новости:
- "Мамочка, тебя не будет хватать": РФ убила невинных женщин ударом по Кривому Рогу
- РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе
- "Мы слышали, как мама звала дочь": удар БПЛА по Харькову унес жизни всей семьи
Режим прекращения огня в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред