'Мы слышали, как мама звала дочь': удар БПЛА по Харькову забрал жизни всей семьи

Под обломками собственного дома спасатели нашли тела трех членов семьи.

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Российский дрон убил 12-летнего ребенка и его родителей / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, ГСЧС

Что известно:

В Харькове погибли 5 человек, среди них семья с 12-летним ребенком

Ранены 32 человека, из них трое несовершеннолетних

Для установления личностей погибших следователи отобрали образцы ДНК у родственников

В результате российской атаки дронами по Харькову погибли 5 человек, еще 32 - ранены. Удар дрона по жилому дому унес жизни всей семьи - погиб 12-летний ребенок, его отец и мать. Об этом сообщила полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура.

Спасатели извлекли из-под завалов четыре изуродованных и обгоревших тела. Среди погибших был 45-летний мужчина, который был соседом семьи.

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"Под руинами собственного дома были найдены тела семьи - отца, матери и их дочери. Чтобы идентифицировать личности погибших следователи полиции отобрали образцы ДНК у их родных", - говорится в сообщении.

Еще одна жертва - 88-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер в больнице на следующее утро.

"Различные травмы и стресс получили 34 пострадавших, один человек сегодня умер в больнице. Среди раненых - трое несовершеннолетних", - рассказала полиция Харьковщины.

Свидетельства очевидцев

Атака произошла вечером 3 апреля. Российские войска применили ударные дроны типа "Герань-2". Один из беспилотников попал в пятиэтажку в Новобаварском районе Харькова, вызвав частичное разрушение подъезда и масштабный пожар. Также загорелись 4 квартиры, крыша дома и хозяйственные постройки. Сгорели 7 авто.

"Я до сих пор не знаю, что с моим сыном. Квартира выгорела полностью. Никто из соседей не знает, кто он и что он. Те, кого увезли в больницу, - среди них его нет. Скорее всего, он погиб", - рассказала мать пропавшего жителя обстрелянного дома на Новой Баварии.

По словам свидетелей и правоохранителей, один из БПЛА попал прямо в квартиру. Двигатель дрона нашли рядом с телом.

"Летел "Шахед", я стояла на улице, потом я услышала, как он выключает свой мотор, я буквально успела забежать в дом, и произошел взрыв. Потом, когда мы вышли на улицу... На втором этаже там жила семья - мама, папа и дочка примерно 10 лет, и мы слышали, как мама звала дочь, пыталась ее найти. Ну, а потом она кричала и, скорее всего, сгорела заживо", - рассказала местная жительница Анастасия корреспонденту Суспільне Харків.

Жительница поврежденного дома в Новобаварском районе Харькова Лариса Лозовая рассказала о моменте после взрыва. Тогда она оказалась заблокированной в своей квартире.

"Я не могла открыть дверь - ни в одну, ни в другую сторону! Сначала подумала, что, видимо, что-то упало, просто взрывная волна. Говорю Вадику: "Иди с той стороны, я с этой, надо выбраться". Если не откроем, тогда в окно буду прыгать. Меня единственное спасло: у меня с той стороны ролеты. У меня там спальня - тьфу-тьфу, не сглазить, - там такое огромное окно и кухня целые. А с этой - то (окно - Главред) было наполовину вывернуто, а это - просто какой-то ужас был и кошмар. Я выходить - а оно как шлепнуло! Но оно не разбилось, а упало на кресло", - поделилась воспоминаниями Лариса.

Около 17:19 4 апреля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеского БПЛА в жилой дом. В результате вражеского удара возник большой пожар и разрушения, под которыми оказались люди.

"Из-под обломков разрушенных конструкций жилого дома деблокированы тела четырех погибших. Всего россияне своим массированным обстрелом унесли жизни 5 гражданских лиц. Еще 34 человека пострадали, из них один спасатель", - повыдомили в ГСЧС.

Смотрите видео последствий атаки по Харькову:

Атака по Харькову / Фото: скриншот

Атака российских БПЛА по Харькову 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, вечером 3 апреля российские войска атаковали Харьков БПЛА. Было нанесено два удара по Новобаварскому району. Один из дронов попал в многоэтажку, вызвав масштабный пожар

Также в Новобаварском районе Харькова беспилотник попал в двухэтажный дом. В результате вражеской атаки десятки людей получили ранения.

В ночь на 4 апреля Россия запустила по Украине 78 дронов, в том числе 42 ударные "Шахеды". Воздушные силы Украины отразили атаку, уничтожив большинство из них. Пострадали Харьковская, Киевская, Днепропетровская и Запорожская области.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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