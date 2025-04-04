Россия выпустила по Украине почти 80 Шахедов: известны последствия атаки

На Киевщине произошло возгорание автосалона и 6 автомобилей внутри.

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Последствия атаки россиян / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, ua.depositphotos.com

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Россия выпустила по Украине 78 дронов

Подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА

В результате атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области

В ночь на 4 апреля страна-агрессор Россия выпустила по Украине 78 Шахедов и беспилотников-имитаторов различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Шахед (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате очередной российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.

Как отработала ПВО / фото: ПС

Последствия атаки РФ на Киевскую область

Ночью российские БпЛА попали по территории Броварского района Киевской области. В ГСЧС сообщили, что из-за попадания на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых авто, еще 19 транспортных средств повреждены.

Также произошло возгорание автосалона и 6 автомобилей внутри. Пожарным удалось спасли административное здание.

"В результате атаки травмированы два человека", - говорится в сообщении.

Удар по автосалону - видео:

Последствия атаки РФ на Днепр

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что из-за массированной атаки дронами есть повреждения в Днепре и пригороде.

В частности, изуродованы инфраструктурный объект, два админздания, частный и гостевые дома, хозяйственная постройка и здание, которое не эксплуатировалось. Повреждения также получили авто, газопровод и линия электропередач.

В ГСЧС добавляют, что в результате массированной атаки беспилотников в Днепре пострадали три человека. Удар вызвал в городе несколько пожаров, но их удалось потушить.

Последствия атаки РФ на Харьков

В ГСЧС Украины сообщили, что россияне попали по жилой застройке и административному зданию в Харькове. Произошло 4 очага возгорания. Общая площадь пожара более 600 м кв. Горели частично разрушенные двухэтажный жилой дом, надворные застройки, а также повреждены административное здание, квартиры в двух пятиэтажках и автомобили.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 7 часов утра уже 4 человека погибли. По его данным, 35 человек - ранены.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Харькове вечером, 2 апреля, раздавались взрывы. Город второй раз за день находился под атакой российских ударных дронов Шахед. Враг нанес по меньшей мере 14 ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить.

В то же время, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что в ночь на 1 апреля страна-агрессор Россия впервые за долгое время не атаковала Украину дронами типа Шахед. По его словам, скорее всего, враг просто накапливает дроны для восстановления массированных атак, чтобы украинская система ПВО получила серьезную нагрузку.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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