Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар

Мария Николишин
2 апреля 2025, 18:49
238
Россияне понимают, что Крымский мост может быть уничтожен в любое время.
Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар
Удары Украины по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

  • Для уничтожения Крымского моста нужно политическое решение
  • Россияне перестали возить по мосту военную амуницию
  • У Украины есть достаточно средств, чтобы уничтожить мост

Украина сможет уничтожить Крымский мост тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Фабрики новостей.

"Крымский мост можно уничтожить в тот момент, когда будет принято политическое решение. В связи с тем, что политического решения не было принято и были ограничения со стороны американцев, то был намек россиянам, что мы это можем сделать, потому что они прекратили возить в очень больших объемах все, что связано с военной амуницией через Крымский мост", - рассказал он.

видео дня

По его словам, россияне понимают, что мост может быть уничтожен в любое время, когда это решение будет принято.

"Потому что у нас уже есть достаточно средств, а особенно сейчас, когда при принятии такого решения, он будет уничтожен", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что сейчас нет смысла наносить удары по Крымскому мосту.

"Смысла в уничтожении его именно сейчас, когда россияне и так прекратили перевозить амуницию по этому мосту, особого нет. Если будут достигнуты наши военные цели - это один вопрос. С другой стороны - эти напряженные отношения с американцами, которые сейчас конкретно занимаются спасением России", - подчеркнул Криволап.

Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар
Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, летом прошлого года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной. В частности, Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что для поражения Крымского моста недостаточно дронов, которые применяются для уничтожения отдельных объектов в Крыму и РФ. Нужны ракеты с бетонобойными боевыми частями, такие как некоторые модификации ATACMS и Taurus, которых Украина пока не получила.

В то же время, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что Украина работает над тем, чтобы снова атаковать Крымский мост. Есть надежда, что эстакада все-таки будет разрушена.

Читайте также:

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Керченский мост Крымский мост новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3

19:57Война
Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

19:39Война
Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

19:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

"Пыталась сохранить": молчунья Стоцкая ошеломила похожей на Киркорова дочерью

"Пыталась сохранить": молчунья Стоцкая ошеломила похожей на Киркорова дочерью

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

Последние новости

20:15

Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине

20:13

Радость вредит собаке: ветеринар объяснил, что такое синдром счастливого хвостаВидео

20:07

Умеров анонсирует завершение первого этапа реформы ВЛК: подробности

19:57

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3Видео

19:44

Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - ИноземцевТрамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев
19:39

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

19:35

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

19:24

Избитая в Дубае модель пришла в себя: как будет давать показания

19:10

Как Путин смеется над Трампоммнение

Реклама
19:03

"Среди погибших все гражданские": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносят чужих детей, а своих выбрасывают: орнитолог объяснил поверье об аистах

18:49

Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар

18:43

Все будет буквально сиять: как вернуть блеск нержавеющей стали и убрать пятна

18:16

Дело Коломойского против Вербицкого: суд встал на сторону бизнесмена

17:54

Коломойский в Израиле выиграл суд у ПриватБанка на 600 миллионов долларов

17:49

Скроют недостатки и подчеркнут достоинства - идеальные платья для женщин plus-size

17:37

На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

17:34

"Янису будет не так стыдно": Седокова ответила на травлю после смерти мужа

17:27

Польша экстрадировала российского пропагандиста Молчанова: подробности

17:20

Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

Реклама
17:11

Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

16:50

Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

16:43

Почти по 100 грн за куб: в одном из городов Украины подскочили тарифы на воду

16:35

Игнорировать нельзя: 5 видов боли, при которых следует немедленно обратиться к врачу

16:19

Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку

15:42

Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом: "Бросаю вызов"

15:40

Плата за коммуналку снизилась на глазах: какие украинцы получат больше субсидий

15:27

Россия может готовить мощный удар по Украине: названа главная цель обстрела

15:26

Перешел черту: наглый сын российского фигуриста публично оскорбил отца

15:09

Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

15:05

РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

15:00

Почему 3 апреля нельзя планировать важные дела: какой праздник, приметы

14:37

Во время правления Павелко исчезли 1,7 миллиарда гривень: СМИ опубликовали детали аудита УАФ

14:35

Где 3 различия между мальчиками на лошади: надо найти ответ за 17 секунд

14:26

Маркеты Украины накручивают цены: сколько теперь будет стоить важная молочка

14:14

Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

14:10

ChatGPT назвал точные даты: когда лучше всего сажать картофель в Украине

14:07

Получше магазинного: самый вкусный праздничный рулет на ПасхуВидео

13:24

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

13:15

На третий год войны Порошенко обогатился на рекордные 4,6 млрд грн - декларация

Реклама
13:03

Рецепт взорвал Интернет: невероятные картофельные лодочки с начинкой

12:52

"Я безответственный человек": у Суханова обнаружилась неизлечимая болезнь

12:38

Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом

12:32

На банкнотах гривны могут появиться другие портреты: в НБУ заинтриговали заявлением

12:27

Как не угробить авто: механик назвал главный "сигнал" большой проблемы

12:12

Умер звезда фильма "Бэтмен" и "Лучший стрелок"Видео

11:59

Никита Пресняков принял решением и разрывает последние связи с РФ - детали

11:46

В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

11:37

РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

11:35

Будет ли валюта штурмовать вершины в апреле: банкир удивил, по какой цене будет 100$

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять