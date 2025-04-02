Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар

Россияне понимают, что Крымский мост может быть уничтожен в любое время.

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Удары Украины по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Для уничтожения Крымского моста нужно политическое решение

Россияне перестали возить по мосту военную амуницию

У Украины есть достаточно средств, чтобы уничтожить мост

Украина сможет уничтожить Крымский мост тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Фабрики новостей.

"Крымский мост можно уничтожить в тот момент, когда будет принято политическое решение. В связи с тем, что политического решения не было принято и были ограничения со стороны американцев, то был намек россиянам, что мы это можем сделать, потому что они прекратили возить в очень больших объемах все, что связано с военной амуницией через Крымский мост", - рассказал он. видео дня

По его словам, россияне понимают, что мост может быть уничтожен в любое время, когда это решение будет принято.

"Потому что у нас уже есть достаточно средств, а особенно сейчас, когда при принятии такого решения, он будет уничтожен", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что сейчас нет смысла наносить удары по Крымскому мосту.

"Смысла в уничтожении его именно сейчас, когда россияне и так прекратили перевозить амуницию по этому мосту, особого нет. Если будут достигнуты наши военные цели - это один вопрос. С другой стороны - эти напряженные отношения с американцами, которые сейчас конкретно занимаются спасением России", - подчеркнул Криволап.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, летом прошлого года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной. В частности, Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что для поражения Крымского моста недостаточно дронов, которые применяются для уничтожения отдельных объектов в Крыму и РФ. Нужны ракеты с бетонобойными боевыми частями, такие как некоторые модификации ATACMS и Taurus, которых Украина пока не получила.

В то же время, командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что Украина работает над тем, чтобы снова атаковать Крымский мост. Есть надежда, что эстакада все-таки будет разрушена.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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