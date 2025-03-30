Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюанс

Для уничтожения Крымского моста нужно значительное количество ракет с бетонобойной боевой частью, отметил аналитик.

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Назван тип ракет, которые могут уничтожить Крымский мост / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, rnbo.gov.ua

О чем сказал Коваленко:

Для ударов по Крымскому мосту нужны ракеты с бетонобойной боевой частью

Пока нет информации разрабатываются ли такие боевые части для ракет "Нептун"

Целесообразнее наносить удары по российским НПЗ, чтобы усложнить логистику РФ

Для поражения Крымского моста недостаточно дронов, которые применяются для уничтожения отдельных объектов в Крыму и РФ. Нужны ракеты с бетонобойными боевыми частями, такие как некоторые модификации ATACMS и Taurus, которых Украина пока не получила. Об этом в чате на Главреде сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Он отметил, что пока неизвестно, разрабатываются ли такие боевые части для украинской ПКР Р-360 "Нептун", поскольку информации о новом типе этих ракет мало. Однако для уничтожения Крымского моста требуется значительное количество крылатых или баллистических ракет со специальными бетонобойными боеголовками.

"Дронами мы можем покошмарить Крымский мост. Но какой эффект? Гораздо эффективнее не кошмарить Крымский мост, не имея никакого коэффициента полезного действия, а бить по российским НПЗ, которые будут гореть несколько дней или даже недель подряд, что морально-психологически будет влиять на россиян, радовать нас, а, кроме того, будет иметь еще и практический эффект", - указывает аналитик.

Коваленко также подчеркнул, что удары по НПЗ и нефтебазам существенно усложняют логистику врага. Даже если резервуары с горючим не загораются, а лишь находятся рядом с очагом, их содержимое становится непригодным для использования. Таким образом, удары по таким объектам имеют значительный практический эффект.

Что известно о ракетах Нептун / Инфографика: Главред

"А Крымский мост ждет ракет. Именно ракет", - резюмировал он.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение нескольких дней украинские беспилотные системы, управляемые Главным управлением разведки Минобороны Украины, наносили удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Целями атак стали российские радиолокационные станции, комплексы противовоздушной обороны, морские суда и даже вертолет. 21 марта ГУР обнародовало видео спецоперации, подтверждающее эти удары.

В частности, разведчики поразили вертолет, корабль "Федор Урюпин" и более десяти РЛС. По данным ГУР от 19 марта, российские системы противовоздушной обороны не смогли эффективно противодействовать точным ударам украинских сил.

Кроме того, в ночь на 26 февраля оккупированный Крым подвергся массированной атаке ударных беспилотников. Взрывы прогремели в разных районах полуострова, а российская ПВО пыталась отразить атаку. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" и назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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