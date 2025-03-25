Новый Нептун взорвал военный объект РФ в Крыму – Сметанин

Важно:
- Сметанин оценил опыт применения новой украинской крылатой ракеты
- Длинный Нептун ударил по военному объекту оккупантов РФ в Крыму
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин прокомментировал боевой опыт применения новой украинской крылатой ракеты с дальностью поражения до тысячи километров.
В первый раз украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" ударила по военному объекту оккупантов РФ в Крыму, подчеркнул он в интервью норвежскому изданию Nettavisen.
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, также "Длинный Нептун" применялся для удара по нефтекомплексу россиян в Туапсе.
При этом украинский чиновник также рассказал о недавнем испытании совершенно новой отечественной системы, подробности о которой пока держатся в секрете.
Сметанин уточнил, что на сегодня украинский ВПК производит около 30-40% оружия, необходимого ВСУ.
Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.
Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.
Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.
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Кто такой Герман Сметанин?
Герман Владимирович Сметанин (род. 8 октября 1992, Харьков) - Министр стратегических отраслей промышленности Украины (с 5 сентября 2024 года), пишет Википедия.
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