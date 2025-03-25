Новый Нептун взорвал военный объект РФ в Крыму – Сметанин

Герман Сметанин прокомментировал боевой опыт применения новой украинской крылатой ракеты.

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ВСУ применяют дальнобойные ракеты Нептун / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

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Сметанин оценил опыт применения новой украинской крылатой ракеты

Длинный Нептун ударил по военному объекту оккупантов РФ в Крыму

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин прокомментировал боевой опыт применения новой украинской крылатой ракеты с дальностью поражения до тысячи километров.

В первый раз украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" ударила по военному объекту оккупантов РФ в Крыму, подчеркнул он в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

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По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, также "Длинный Нептун" применялся для удара по нефтекомплексу россиян в Туапсе.

При этом украинский чиновник также рассказал о недавнем испытании совершенно новой отечественной системы, подробности о которой пока держатся в секрете.

Сметанин уточнил, что на сегодня украинский ВПК производит около 30-40% оружия, необходимого ВСУ.

/ Инфографика: Главред

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Кто такой Герман Сметанин? Герман Владимирович Сметанин (род. 8 октября 1992, Харьков) - Министр стратегических отраслей промышленности Украины (с 5 сентября 2024 года), пишет Википедия.

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